महाराष्ट्रात कोरोनाचा कहर; गेल्या 24 तासांत 198 कोरोनाबाधितांचा मृत्यू

पुणे : देशभरात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या वाढत आहे. तसेच यातील मृतांचा आकडाही वाढत आहे. त्यानंतर आता महाराष्ट्रातही कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्येतही दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. गेल्या 24 तासांत 6 हजार 234 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले आहेत. तर यामध्ये 198 कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

सध्या महाराष्ट्रात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या एक लाख 92 हजार 990 वर गेली आहे. सध्या राज्यभरात 79,911 ऍक्टिव्ह केसेस आहेत. याशिवाय एक लाख 4 हजार 627 रुग्णांवर उपचार करून त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. तर आत्तापर्यंत 8,376 कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे, याबाबतची माहिती महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने ही दिली आहे.

6,364 #COVID19 cases & 198 deaths reported in Maharashtra today. Total number of cases in the state is now at 1,92,990 including 1,04,687 discharged, 79,911 active cases & 8,376 deaths: State Health Department

— ANI (@ANI) July 3, 2020