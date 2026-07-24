Pandharpur Wari: २७ वर्षाची परंपरा असलेल्या थापलिंग पायी दिंडी सोहळ्यात तरुणांचा उस्फूर्त सहभाग

निरगुडसर: गेल्या २७ वर्षाची परंपरा असलेल्या थापलिंग पायी दिंडी सोहळा आज पंढरपूरला पोहचला,या दिंडीचे वैशिष्ट्य म्हणजे या दिंडी सोहळ्यात तरुणांचा उस्फूर्त सहभाग आहे.वळती (ता.आंबेगाव) येथील थापलिंग पायी दिंडी सोहळा कोंडाजी बाबा डेरे यांच्या आशीर्वादाने आणि विश्वनाथ महाराज रिठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेले २७ वर्षापासून सुरू आहे.श्रीक्षेत्र थापलिंग गडावरून दिंडी सोहळा वळती गावात आल्यानंतर येथून ११ जुलै २०२६ रोजी एकादशी या दिवशी मोठ्या उत्साहात प्रस्थान झाले..यावेळी पंचक्रोशीत भाविक भक्त,ग्रामस्थ उपस्थित होते.वळती गावातून निघालेली दिंडी शिरूर इनामगाव,भिगवण,टेंभुर्णी मार्गे पंढरपूर येथे आज दाखल झाली. शिरूर तालुक्यातील रामलिंग,निमोणे,इनामगाव तसेच देऊळगावराजे,भिगवण,इंदापूर,टेंभुर्णी मुक्काम करून आजचा मुक्काम पंढरपूर येथील भक्तिसागर ६५ एकर येथे होणार आहे..Student Protest: "आजच्या तरुणांना दडपणे अन् त्यांचे ब्रेनवॉश करणे, यशस्वी होणार नाही," भारतीय क्रिकेटपटूने सरकारला दाखवला आरसा.या दिंडी सोहळ्यात २०० ते २५० वारकऱ्यांचा सहभाग असून या वैशिष्टय म्हणजे या दिंडी सोहळ्यात तरुणाचा उस्फूर्त सहभाग आहे.पालखी सोहळ्याचे प्रमुख मानकरी व उपाध्यक्ष वळती येथील पोलिस पाटील प्रकाश लोंढे पाटील हे असून दिंडीचे अध्यक्ष बन्सी अजाब हे आहेत..Raj Thackeray: सरकारकडून अपेक्षाच उरल्या नाहीत..., विद्यार्थ्यांना झालेली अमानुष मारहाणीवर राज ठाकरे चिडले.या दिंडी सोहळ्यात बाळासाहेब महाराज गायकवाड,युवराज महाराज गायकवाड,अंकुश भोर,रोहिदास भोर,बाळासाहेब भोर,दत्तात्रय ढोबळे,राजेंद्र पापडे,अर्जुन कवडे,संपत भोर या प्रमुख वारकरी,विश्वस्त सहभागी आहेत.या दिंडी सोहळ्यात प्रत्येक मुक्कम ठिकाणी दिंडी सोहळ्याचे स्वागत होऊन भजन आणि कीर्तनाचा कार्यक्रम पार पडतो.फोटो खाली ओळ:वळती (ता.आंबेगाव) येथील थापलिंग पायी दिंडी सोहळा प्रस्थान प्रसंगी भाविकभक्त,ग्रामस्थ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.