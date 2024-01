महाराष्ट्र

Corona News: 'कोरोनाची लागण झाल्यास 5 दिवस गृहविलगीकरण'; लवकरच टास्क फोर्सची नियमावली

5 days in home isolation in case of corona infection: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय घेतला जाणार आहे. कोरोनाची लागण झाल्यास पाच दिवस गृहविलगीकरणात राहण्याचा सल्ला टास्क फोर्सने दिला आहे.