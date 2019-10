सत्तेत आल्यास सुशिक्षित बेरोजगारांना 5000 मासिक भत्ता : सत्यजित तांबे

मुंबई : बेरोजगारी हा सामाजिक प्रश्न असून युवकांची होणारी सामाजिक कुचंबना, महागाई, वाढीव शुल्क यामुळे पालकांवरील अवलंबित्व लक्षात घेता, राज्यातील सर्व बेरोजगार सुशिक्षित तरुणांना नोकरी मिळण्याच्या किमान 02 वर्षेपर्यंत दरमहा 5000 रु. बेरोजगार भत्ता देण्याचे आमच्या सरकारचे धोरण असेल असेही महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सत्यजीत तांबे यांनी सांगितले. सरकारी पद भरतीचा विषय राज्यभर तापलेला असताना, सरकारबद्दल विद्यार्थ्यांची तीव्र नाराजी आहे. महाराष्ट्र युवक कॉंग्रेसने आपल्या स्वतंत्र जाहीरनाम्यात या धोरणांवर भर दिला असल्याने त्याला परीक्षार्थीकडून मोठा प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, सत्तेत आल्यावर पहिल्या शंभर दिवसांतच 01 लाख 92 हजार पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरु करणार असल्याचेही सत्यजीत तांबे यांनी सांगितले. 'राज्यात मोठ्या प्रमाणात विविध विभागांमध्ये पदे रिक्त आहेत. ती भरली जात नाहीत. सत्तेत आल्यावर पहिल्या शंभर दिवसांतच एक लाख 92 हजार पदे भरण्याची प्रक्रिया आम्ही सुरु करणार आहोत. संपूर्ण प्रक्रिया पहिल्या सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण केली जाईल. तसेच, ही पदे जिल्हा स्वयंरोजगार केंद्रांच्या माध्यमातून भरली जातील. तसेच यापुढे इतर कोणत्याही भरतीसाठी विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महाराष्ट्र युवक कॉंग्रेस युवकांचा जाहीरनामा ५ ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित करत असून त्यात बेरोजगारीच्या प्रश्नांचा प्राधान्याने उल्लेख असल्याची माहिती महाराष्ट्र युवक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजीत तांबे यांनी दिली.

Web Title: 5000 monthly allowance for educated unemployed if comes to power says Satyajit Tambe