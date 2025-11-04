Local Body Institutions Election : सहासष्टहजार अधिकारी, कर्मचारी हवेत! ‘नगरपरिषद’ व ’नगरपंचायतीं’साठी निवडणूक आयोगाची माहिती

मुंबई - राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपरिषद व नगरपंचायतीचा या निवडणुकांचा कार्यक्रम मंगळवारी घोषित केला आहे. या निवडणुकांसाठी २८८ निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि २८८ सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तैनात असणार आहेत. तसेच साधारणतः ६६ हजार ७७५ निवडणूक अधिकारी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे, अशी माहिती निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली..तारांकित चिन्हविरोधकांनी दुबार मतदारांचा प्रश्नांवरून रान उठवले असतानाच या निवडणुकीत दुबार मतदाराच्या नावासमोर दोन तारांकित चिन्ह असणार आहे. असे मतदार कुठल्या मतदान केंद्रावर मतदान करणार याबाबत आवाहन करून त्यांच्याकडून विहित नमुन्यात अर्ज भरून घेतला जाईल.नमूद मतदान केंद्र वगळता त्या मतदारास उर्वरित कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान करता येणार नाही; परंतु प्रतिसाद न दिल्यास त्याच्याकडून त्याने इतर कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान केले नसल्याबाबत किंवा करणार नसल्याचे विहित नमुन्यातील हमीपत्र लिहून घेण्यात येईल, असेही आयोगाकडून साांगण्यात आले..आयोगाची माहितीमतदाराला मतदारयादीतील नाव शोधण्याकरिता https://mahasecvoterlist.in हे संकेतस्थळ विकसित केले आहेप्रभागनिहाय मतदारयादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरच मतदारांना नाव शोधता येईलसंकेतस्थळावरील Search Name in Voter List यावर क्लिक करून नाव किंवा एपिक (मतदार ओळखपत्र) क्रमांक नमूद करून मतदाराला यादीतील आपले नाव शोधता येईलमतदान केंद्रनिहाय मतदारयादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर यादीतील नावाबरोबरच मतदार मतदानकेंद्र शोधू शकतात.उमेदवारीसाठी संकेतस्थळ व ॲपउमेदवारी अर्ज व शपथपत्र दाखल करण्यासाठी https://mahasecelec.in हे संकेतस्थळ विकसितएका नोंदणीद्वारे संबंधित प्रभागात एका उमेदवारास चार अर्ज दाखल करता येऊ शकतीलअर्ज व शपथपत्र भरल्यानंतर त्याची प्रिंट काढून त्यावर स्वाक्षरी करावीती प्रत संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे दाखल करावी लागेलमतदारयादीत नाव शोधण्यासठी मोबाईल ॲप विकसितॲपच्या माध्यमातून मतदारांना नावाबरोबरच मतदान केंद्रही शोधता येणारउमेदवारांची गुन्हेगारीविषयक पार्श्वभूमी, शैक्षणिक व आर्थिक परिस्थिक समजू शकते. ही माहितीसुद्धा या ॲपवर मिळू शकेलमतदानकेंद्रात मतदारांना मोबाईल नेण्यास बंदीमतदानकेंद्राच्या बाहेर मोबाईल जमा करण्यासाठी शक्य तिथे कक्ष असेल.ईव्हीएम यंत्रइलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची (ईव्हीएम) व्यवस्था१३ हजार ७२६ कंट्रोल युनिट आणि २७ हजार ४५२ बॅलेट युनिट असतील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.