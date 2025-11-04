महाराष्ट्र बातम्या

Local Body Institutions Election : सहासष्टहजार अधिकारी, कर्मचारी हवेत! ‘नगरपरिषद’ व ’नगरपंचायतीं’साठी निवडणूक आयोगाची माहिती

राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपरिषद व नगरपंचायतीचा या निवडणुकांचा कार्यक्रम मंगळवारी घोषित केला.
Voting

Voting

ESakal

सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
Updated on

मुंबई - राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपरिषद व नगरपंचायतीचा या निवडणुकांचा कार्यक्रम मंगळवारी घोषित केला आहे. या निवडणुकांसाठी २८८ निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि २८८ सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तैनात असणार आहेत. तसेच साधारणतः ६६ हजार ७७५ निवडणूक अधिकारी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे, अशी माहिती निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
maharashtra
election
Election Commission
Maharashtra Politics
nagarpalika

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com