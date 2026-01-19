प्रजासत्ताकदिनी 8 लाख विद्यार्थ्यांची एकसारखी कवायत! शालेय शिक्षण विभागाने पाठविला व्हिडिओ; फोटो, व्हिडिओ अपलोड करण्याचे बंधन, वाचा...

तात्या लांडगे
सोलापूर : प्रजासत्ताकदिनी यंदा प्रथमच राज्यभर नवा प्रयोग केला जाणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना देशभक्तिपर गाण्यांचा व्हिडिओ पाठविला आहे. २६ जानेवारीला ध्वजवंदन झाल्यावर शाळांच्या वेळांनुसार पहिली ते बारावीच्या वर्गातील सर्व विद्यार्थी एकसारखी कवायत करतील. त्याचे व्हिडिओ, फोटो सर्व शाळांना शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करावे लागणार आहेत.
सोलापूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार ७७५, माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या एक हजार ८५ शाळा आहेत. याशिवाय खासगी शाळांची संख्याही एक हजारांवर आहे. या सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची संख्या आठ लाखांपर्यंत आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांची सध्या शाळांमध्ये कवायतीची तयारी सुरू आहे. दरवर्षी प्रजासत्ताकदिनी प्रत्येक शाळांमध्ये वेगवेगळे कार्यक्रम व्हायचे. प्रत्येक शाळेत वेगवेगळ्या पद्धतीने कवायती, भाषणे होत होती.
काही शाळांकडून सांस्कृतिक कार्यक्रम देखील घेतले जातात. पण, यंदा देशभक्तिपर गाण्यांवर सर्व शाळांमधील विद्यार्थी एकसारखी कवायत करतील. शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना तशा सूचना केल्या असून शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्व मुख्याध्यापकांच्या बैठका घेऊन त्यांना तसे आदेश दिले आहेत. सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण विभागाने पाठवलेल्या त्या व्हिडिओमधील देशभक्तिपर गाण्यांवरच कवायती कराव्या लागणार आहेत.
गावकरी, पालकांचीही उपस्थिती
देशाच्या ७७ वा प्रजासत्ताकदिनी यंदा पहिल्यांदाच सर्व शाळांमध्ये एकसारखी कवायत पार पडणार आहे. विद्यार्थी समोर कवायती करतील, मागे देशभक्तिपर गाणे लावली जातील. त्याचे व्हिडिओ, फोटो शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करावे लागणार आहेत. त्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडून वेबसाइट तयार केली जाणार आहे. त्याची लिंक सर्व शाळांना दिली जाणार आहे. या कार्यक्रमासाठी संपूर्ण गाव, विद्यार्थ्यांच्या पालकांसह उपस्थित राहावे, अशाही सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांना दिल्या आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.