सांगलीच्या चोरट्याला सोलापुरातील सहायक पोलिस उपनिरीक्षकाची साथ! गुन्ह्यात पोलिस गाडीचा गैरवापर; स्वस्तात सोने देतो म्हणून शेतकऱ्याला २८ लाखाला फसविले, ASI निलंबीत, अन्‌...

सोलापूर : बाजारभावापेक्षा स्वस्तात सोने देण्याच्या बहाण्याने सांगलीतील एका तरुण शेतकऱ्याची २८ लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार लखन रामचंद्र ठोंबरे याला सलगर वस्ती पोलिस ठाण्यातील सहायक पोलिस उपनिरीक्षक (एएसआय) अतुल सिद्रामप्पा न्यामणे (वय ५५, रा. उत्तर कसबा) याने मदत केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. फसवणुकीसाठी न्यामणे याने पोलिस ठाण्यातील शासकीय वाहनाचा वापर केल्याचेही समोर आले आहे. या प्रकरणात अटक झालेल्या न्यामणे याला निलंबित करण्यात आले आहे. त्याच्या सांगण्यावरून पोलिसांचे वाहन नेणारा चालकही आता चौकशीच्या फेऱ्यात अडकला आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी सोमवारी पाच पोलिस चालकांची चौकशी केली..खानापूर (जि. सांगली) तालुक्यातील बलवडी-भाळवणी येथील अमर सुनील तुपे (वय ३०) यांना लखन ठोंबरे तसेच अन्य एक पुरुष व एका महिलेने स्वस्तात सोने देण्याचे आमिष दाखविले. त्यांच्यावर विश्वास ठेवून तुपे यांनी जानेवारी ते २ एप्रिल २०२६ या कालावधीत त्यांना पैसे दिले. तुपे यांनी ‘यूपीआय’द्वारे ६ लाख रुपये, तर २ एप्रिल रोजी सोलापूर रेल्वे स्थानकाच्या मागील प्रवेशद्वारासमोरील रस्त्यावर २२ लाख रुपये रोख दिले. दागिने देण्याच्या दिवशी रेल्वे स्थानकासमोरील विश्व हॉटेलजवळ ठोंबरे आणि तुपे यांची भेट झाली. मात्र, त्याचवेळी अचानक पोलिसांचे वाहन तेथे आले आणि संशयितांना ताब्यात घेऊन गेल्याचा बनाव रचण्यात आला.हा प्रकार संशयास्पद वाटल्याने फिर्यादीने सदर बझार पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. सध्या हा गुन्हा शहर गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला असून पोलिस उपनिरीक्षक मनोज मोरे तपास करीत आहेत. या प्रकरणात मुख्य सूत्रधार लखन ठोंबरे (रा. विटा, जि. सांगली), मोहन केकडे (वय ५०, रा. वैराग, ता. बार्शी) आणि सहायक पोलिस उपनिरीक्षक अतुल न्यामणे यांना अटक करण्यात आली आहे. तर पोलिस चालकासह अन्य एका व्यक्तीला चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे..मुख्य सूत्रधार ठोंबरेसोबत जुनी ओळखफसवणुकीच्या गुन्ह्यातील मुख्य सूत्रधार लखन ठोंबरे हा पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे. त्याची आणि सहायक पोलिस उपनिरीक्षक न्यामणे यांची तीन वर्षांपासून ओळख असल्याचे तपासात समोर आले आहे. ठोंबरे याच्या सांगण्यावरून न्यामणे यांनी फसवणुकीच्या या गुन्ह्यात शहर पोलिसांचे शासकीय वाहन वापरल्याची बाब उघड झाली आहे. न्यामणे यांच्या सांगण्यावरून वाहन घेऊन आलेल्या पोलिस चालकाचा या गुन्ह्यात प्रत्यक्ष सहभाग होता का, याचाही तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.