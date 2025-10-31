चुकीचे काम करावे, नोकरी सोडावी म्हणून ‘फायनान्स’मधील तरुणीचा विनयभंग, छळ! ब्रॅंच मॅनेजर, सेल्स मॅनेजर, एरिया क्रेडिट मॅनेजर, लिगल हेडसह १० जणांवर गुन्हा

सोलापूर : येथील जुना विडी घरकूल परिसरातील एक तरुणी जमखंडी पुलाजवळील किश्त फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात कामाला आहे. त्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांसह १० जणांनी १ एप्रिल ते १५ सप्टेंबर २०२५ या काळात विनयभंग, बदनामी, छेडछाड असा त्रास दिला. वैतागलेल्या तरुणीने शेवटची आशा म्हणून सप्टेंबरमध्ये पोलिसांत तक्रार अर्ज दिला. पण, अर्जाच्या चौकशीअंती बुधवारी (२९ ऑक्टोबर) दहा जणांविरुद्ध जेलरोड पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पीडितेची आई लोकांची धुणीभांडी करते. वडील टॉवेल कारखान्यात मजूर आहेत. बहीण लहान असून भाऊ पुण्यात काम करतो. घरची परिस्थिती हालाखिची असल्याने पीडितेवरच कुटुंबाची प्रमुख जबाबदारी होती. तिला किश्त फायनान्स कंपनीत क्रेडिट प्रक्रिया सहाय्यक म्हणून नोकरी मिळाली. सुरवातीला सगळे ठिक सुरु होते, पण पाटील नामक दोन व्यक्तीच्या कर्ज प्रकरणात कागदपत्रांमध्ये संशय आल्याने पीडितेने वरिष्ठांकडे तक्रार केली. त्यानंतर पीडितेला शाखेच्या ब्रॅंच मॅनेजर, सेल्स मॅनेजर, लीगल हेड, एचआर अशा १० जणांनी त्रास द्यायला सुरवात केली. तक्रार करणाऱ्या मुली कॅरेक्टरलेस असतात म्हणून काहींनी विनयभंग देखील केला.
नोकरी सोडून दे, राजीनामा देऊन जा म्हणून ‘फोन पे’वर परस्पर पैसे पाठवून मी लोकांकडून पैसे घेऊन काम करते, अशी बदनामी केली. कार्यालयात पुरुषांशी संपर्क असल्याची तक्रार नातेवाइकाकडे करून बदनामी केली. शेवटी जगणे मुश्कील झाल्यावर पीडितेने पोलिसांत तक्रार दिली आणि संबंधितांवर गुन्हा दाखल झाला. त्यातील काहींना नोटीस बजावून चौकशीला बोलावले जाऊ शकते. तर विनयभंग करणाऱ्यांना अटक होईल, असे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.
‘या’ १० जणांविरुद्ध गुन्हा...
निखिल पायमल्ले (ब्रॅंच मॅनेजर), किरणकुमार कापसे (सेल्स मॅनेजर), दीपक पोगूल, सिद्धलिंग नवले, रतिकांत बामणी, भिमाशंकर बिराजदार, बसवराज पाटील, मार्कंडेय ताटीपामुल (एरिया क्रेडिट मॅनेजर), गौतम नायकनकट्टे (ह्यूमन रिसोर्स- एचआर), संजय भाटिया (लीगल हेड) यांच्याविरुद्ध जेलरोड पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक ज्योत्स्ना भांबिष्टे तपास करीत आहेत.
