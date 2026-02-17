Ajit Pawar Plane Crash: ''ब्लॅक बॉक्सवर आगीचा दुष्परिणाम'', बारामती विमान अपघाताबाबत AAIB कडून स्पष्टीकरण

Black Box Update: एअरक्राफ्ट अॅक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्यूरो अर्थात 'एएआयबी'ने बारामती विमान अपघाताबद्दल अधिकृत माहिती दिली आहे. या अपघातामध्ये विमानातील दोन्ही रेकॉर्डरवर उच्च तापमानाचा दुष्परिणाम झालाय, ब्लॅक बॉक्स जास्तवेळ आगीमध्ये राहिल्याने त्यावर गंभीर परिणाम झाल्याचे स्पष्टीकरण आता सरकारने दिलं आहे..२८ जानेवारी रोजी झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार यांचं दुर्दैवी निधन झालं. त्यानंतर पहिल्यांदाच केंद्रीय तपास एजन्सीकडून माहिती देण्यात आलीय. एएआयबीने सांगितलं की, अजित पवार यांच्या विमानामध्ये दोन रेकॉर्डर होते. मात्र अपघातानंतर हे रेकॉर्डर बराच वेळ आगीमध्ये राहिले. त्यामुळे त्यांच्यावर दुष्परिणाम झाला..Nitin Gadkari announcement: नितीन गडकरींकडून महाराष्ट्र-कर्नाटकशी निगडीत मोठ्या प्रकल्पास मंजुरी!, आंतरराज्यीय वाहतुकीस चालना मिळणार.असं असलं तरी L3 संभाषणाचा डेटा रिकव्हर करण्यात एअरक्राफ्ट अॅक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्यूरोला यश आल्याचं सांगण्यात आलेलं आहे. कॉकपिट व्हाईस रेकॉर्डर हे हनीवेल कंपनीकडून बनवण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे संबंधित देशातील अधिकृत प्रतिनिधींची त्यासाठी मदत मागितलेली आहे. कॉकपिट व्हाईस रेकॉर्डरवर सखोल तांत्रिक तपास सुरु असल्याचं एएआयबीने सांगितलं..Jalgaon News : जळगावात आमदारकीची जागा ३ वर्षांपासून रिक्त; जिल्हा परिषद निवडणुकांमुळे विधान परिषदेचा पेच कायम!.ब्लॅक बॉक्स म्हणजे काय?'ब्लॅक बॉक्स' हे विमानामध्ये मागच्या बाजूला ठेवलेलं इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डिंग उपकरण आहे. हा बॉक्स खरंतर ऑरेंज कलरचा असतो. अपघातात विमान जळून खाक होतं तरीही हा बॉक्स शाबूत राहतो. तांत्रिकदृष्ट्या याचे दोन मुख्य भाग असतात. फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर जो विमानाचा वेग, उंची आणि इंजिनची स्थिती नोंदवतो आणि कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डर जो वैमानिकांचे एकमेकांशी आणि एअर ट्रॅफिक कंट्रोलशी झालेले शेवटचे संवाद रेकॉर्ड करतो. त्यामुळे या ब्लॅक बॉक्सला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.