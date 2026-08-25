Abhijeet Dipke: अभिजित दीपकेंचं महायुती सरकारला पत्र, वस्तुस्थिती अहवाल जाहीर करण्याची मागणी

मुंबई : 'कॉक्रोच जनता पाटी'ने सुरू केलेल्या 'स्कूल ठोक करो' अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सरकारी शाळांची स्वातंत्र्यानंतर नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या भौतिक, पायाभूत, शैक्षणिक सुविधांबद्दल सरकारने शाळांचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल जाहीर करावा, अशी मागणी कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून केली आहे..दीपके यांनी पत्रात स्वातंत्र्य मिळून आठ दशके उलटूनही राज्यातील अनेक सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांची अवस्था, शिक्षकांची रिक्त पदे, दुरुस्तीची स्थिती आणि उपलब्ध निधीच्या वापराचा सविस्तर अहवाल जनतेसमोर ठेवावा, असेही म्हटले आहे..Mumbai News: रेसकोर्सवरील झाडे गायब! क्लबवर गुन्ह्याचे आदेश; महापालिकेची कारवाई.शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेणारसीजेपीच्या अजेंड्यावर राज्यातील शालेय शिक्षणमंत्री आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांच्या राजीनाम्याची मागणी घेण्यात आली आहे. सीजेपीकडून आंदोलन करण्याची तयारी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (ता. २५) शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांची भेट घेण्याची शक्यता असल्याचे सीजेपी कार्यकर्त्यांनी सांगितले..Mumbai News: पदाधिकारी जबाबदार नाहीत! शॉर्टसर्किटच्या आगीबाबत न्यायालयाकडून कारवाई रद्द.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.