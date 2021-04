उसाची 2,266 कोटी एफआरपी थकीत ! 17 कारखान्यांवर कारवाई; आतापर्यंत 17,869 कोटी ऊस उत्पादकांना प्राप्त

माळीनगर (सोलापूर) : चालू गळीत हंगामात 31 मार्चअखेर राज्यात गाळप झालेल्या उसाची 2,266.49 कोटी रुपये एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना कारखान्यांकडून देणे बाकी आहे. यंदाच्या हंगामात राज्यातील ऊस उत्पादकांना 17,869.75 कोटी रुपये (88.74 टक्के) उस बिलाच्या रूपाने मिळाले आहेत. दरम्यान, थकीत एफआरपी प्रकरणी साखर आयुक्तांकडून 17 कारखान्यांवर आतापर्यंत कारवाई करण्यात आली आहे. मार्चच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात 2,019.13 कोटी रुपयांची ऊस बिले शेतकऱ्यांना मिळाली आहेत. साखर आयुक्तालयाकडून याबाबतची आकडेवारी नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहे. राज्यात यंदा 188 कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेतला आहे. त्यामध्ये 31 मार्चअखेर 908.49 लाख टन उसाचे गाळप झाले आहे. या उसाची एकूण देय असलेली एफआरपीची रक्कम 20,122.32 कोटी रुपये आहे. त्यापैकी 17,869.75 कोटी रुपये एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. त्यामध्ये 13.49 कोटी रुपये एफआरपीची जादा रक्कम देण्यात आली आहे. ती वजा जाता 17855.83 कोटी रुपये निव्वळ एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. एकूण एफआरपीच्या 88.74 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना कारखान्यांकडून अदा करण्यात आली आहे. 87 कारखान्यांनी 100 टक्के एफआरपी दिली आहे. 101 कारखान्यांकडे एफआरपीची थकबाकी आहे. 42 कारखान्यांनी 100 टक्केपर्यंत, 27 कारखान्यांनी 80 टक्केपर्यंत तर 33 कारखान्यांनी 60 टक्केपर्यंत एफआरपी दिली आहे. दरम्यान, मागील सर्व हंगामातील मिळून 321.46 कोटी रुपये एफआरपीची थकबाकी अद्यापही कारखान्यांकडे आहे. यंदा थकीत एफआरपी संदर्भात 17 कारखान्यांवर आरआरसी अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. 2019-20 च्या हंगामात 31 मार्च 2020 अखेर राज्यात 142 कारखान्यांनी हंगाम घेतला होता. या कालावधीत 505.47 लाख टन उसाचे गाळप झाले होते. या उसाची एकूण देय असलेली एफआरपीची रक्कम 11,633.08 कोटी रुपये होती. त्यापैकी 10,440.36 कोटी रुपये एफआरपी शेतकऱ्यांना देण्यात आली होती. 1,207.97 कोटी रुपये एफआरपीची थकबाकी होती. कारवाई झालेले कारखाने

श्री विठ्ठल सहकारी कारखाना, वेणूनगर (ता. पंढरपूर), गोकूळ माऊली शुगर, तडवळ (ता. अक्कलकोट), सिद्धनाथ शुगर, तिऱ्हे (ता. उत्तर सोलापूर), विठ्ठल रिफाइंड शुगर, पांडे (ता. करमाळा), जयहिंद शुगर्स, आचेगाव (ता. दक्षिण सोलापूर), लोकमंगल ऍग्रो, बिबीदारफळ (ता. उत्तर सोलापूर), लोकमंगल शुगर इथेनॉल, भंडारकवठे (ता. दक्षिण सोलापूर), कंचेश्वर शुगर्स, मंगरूळ (ता. तुळजापूर), लोकमंगल माऊली शुगर, लोहारा (ता. उस्मानाबाद), शरद सहकारी कारखाना, विवामांडवा (ता. पैठण), वैद्यनाथ सहकारी कारखाना, पांगरी (ता. परळी), एसजीझेड अँड एसजीए, तुरची युनिट-1 (ता. तासगाव), युनिट-2, नागेवाडी (ता. खानापूर), श्री. संत दामाजी सहकारी, मंगळवेढा, किसन वीर-खंडाळा सहकारी, म्हावशी (ता. खंडाळा), जयभवानी सहकारी, शिवाजीनगर (ता. गेवराई), भीमा सहकारी, टाकळी सिकंदर (ता. मोहोळ) या कारखान्यांवर कारवाई झाली आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

