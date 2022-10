Eknath Shinde: आदित्य ठाकरेंना धक्का: शेकडो शिवसैनिकांचा शिंदे गटात प्रवेश

By

युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांना वरळीमध्ये मोठा धक्का बसला आहे. वरळीमधील शेकडो शिवसैनिकांनी शिंदे गटात प्रवेश केला आहे. वरळी हा आदित्य ठाकरे यांचा मतदारसंघ आहे. त्यांच्याच मतदारसंघातील शेकडो शिवसैनिकांनी आज शिंदे गटात प्रवेश केल्याने हा आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.(Aditya Thackeray Hundreds of Shiv Sainiks from Worli joined the Shinde group )

ऐन दसरा मेळाव्याच्या तोडांवर शेकडो शिवसैनिक शिंदे गटात सामील झाले आहेत. यापूर्वी देखील शिवसेनेचे अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते शिंदे गटात सामील झाले आहेत. कोळीवाड्यातील ५०० कार्यकर्ते आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शासकीय निवासस्थानी 'वर्षा' बंगल्यावर जात शिंदे गटात प्रवेश केला. या प्रवेशावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेसोबत बंडखोरी केल्यानंतर शिवसेनेत मोठी फूट पडली आहे. ४० आमदार, १२ खासदार यांसह अनेक पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पक्षाला जय महाराष्ट्र केला आहे. यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची मोठी अडचण झाली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या उठवानंतर शिवसेनेत सुरू झालेली गळती रोखण्याचं मोठं आव्हान आता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्यापुढे आहे.

मिलिंद नार्वेकरही शिंदे गटाच्या वाटेवर?

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे स्वीय्य सहायक आणि त्यांच्या अत्यंत विश्वासातील मिलिंद नार्वेकर शिंदे गटात दाखल होणार असल्याचा दावा पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केला आहे.

दसरा मेळाव्याला शिवसेनेतील काही आमदार आणि नेते शिंदे गटात सहभागी होणार असल्याची चर्चा सुरू असतानाच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे सेवक चम्पासिंग थापा यांच्यानंतर आता मिलिंद नार्वेकर शिंदे गटात सहभागी होतील, असा दावा गुलाबराव पाटील यांनी केला आहे.

मिलिंद नार्वेकर यांचे एकनाथ शिंदे यांच्याशी चांगले संबंध आहेत. शिवसेनेत फूट पाडल्यानंतरही गणेशोत्सवात एकनाथ शिंदे गणपती दर्शनासाठी मिलिंद नार्वेकर यांच्या घरी गेले होते. त्यामुळे ते एकनाथ शिंदे यांच्या गटात जाणार याबाबत चर्चा तेव्हापासूनच सुरू झाली होती.