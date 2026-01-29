महाराष्ट्र बातम्या

ZP Panchayat Samiti New Dates: ब्रेकिंग! जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांच्या तारखा बदलल्या; आता 'या' तारखेला मतदान

Zilla Parishad & Panchayat Samiti Polls Rescheduled in Maharashtra: राज्यात होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहेत. ९ तारखेला मतमोजणी होईल.
esakal

संतोष कानडे
Election Commission Updates: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे राज्य शासनाने बुधावारी शासकीय सुट्टी जाहीर केली होती. शिवाय तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर केला होता. त्यामुळे निवडणुकांचं कामकाज आणि प्रचाराला वेळ मिळावा, यासाठी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या तारखा बदलण्यात आलेल्या आहेत.

