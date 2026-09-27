Ahilyanagar District Bank : अहिल्यानगर जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी गुप्त बैठक; सुजय विखेंचा थोरातांना वाकून नमस्कार चर्चेत

Ahmednagar District Bank Election: All-Party Leaders Meet : अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची आगामी निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रमुख राजकीय नेते आणि सहकार क्षेत्रातील मान्यवर एकत्र आले आहेत. संगमनेर येथे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या संस्थेतील गेस्ट हाऊसमध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. विशेष म्हणजे, बैठकीबाबत कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली होती. दरम्यान या बैठकीदरम्यान सुजय विखे यांनी थोरात यांना वाकून नमस्कार केल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे..या बैठकीला जिल्ह्यातील राजकारणात परस्परांचे कट्टर विरोधक मानले जाणारे बाळासाहेब थोरात आणि सुजय विखे पाटील एकत्र उपस्थित होते. त्याचबरोबर राजकीय मतभेद असलेले विवेक कोल्हे आणि विखे गटाचे प्रतिनिधीही एकाच व्यासपीठावर दिसले. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..बैठकीला काँग्रेसचे माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री शंकरराव गडाख, भाजपचे माजी खासदार सुजय विखे पाटील, आमदार विवेक कोल्हे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे आमदार आशुतोष काळे, आमदार संग्राम जगताप, आमदार विक्रम पाचपुते, आमदार हेमंत ओगले आणि काँग्रेसचे करण ससाणे यांच्यासह प्रमुख नेते उपस्थित होते. आमदार मोनिका राजळे आणि जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष चंद्रशेखर घुले यांनी ऑनलाइन उपस्थित राहून बैठकीतील भूमिकेला पाठिंबा दिला..सध्या जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून सहकार क्षेत्रासमोरही अनेक आव्हाने आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा बँकेची निवडणूक राजकीय प्रतिष्ठेची न करता ती बिनविरोध करण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न करण्याची भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सहकार क्षेत्राच्या व्यापक हितासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे नेत्यांनी स्पष्ट केले..यवतमाळ जिल्हा बँक बरखास्तीनंतर राजकारण तापले! ‘सत्तेतच डाव-प्रतिडाव’; निवडणुकीआधीच आरोपांची सरबती.निवडणुकीच्या माध्यमातून होणारी अनावश्यक राजकीय स्पर्धा टाळून बँकेचे कामकाज अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि प्रभावी करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. बैठकीला उपस्थित नसलेल्या इतर नेत्यांशी संपर्क साधून त्यांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न करण्याचे ठरल्याचे सांगण्यात येत आहे..दरम्यान, बाळासाहेब थोरात यांच्या पुढाकाराने झालेल्या या बैठकीमुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार का, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. मात्र, निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी पुढील काळात नेत्यांमध्ये नेमकी कोणती चर्चा आणि जागावाटपाबाबत काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.