AI technology In Agriculture : शेती सुधारण्यासाठी राज्याची ‘एआय’ योजना; तंत्रज्ञान देण्याची दोन हजार स्टार्टअप कंपन्यांची तयारी

मुंबई - राज्यातील कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी राज्य सरकारने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली असून, यासाठी मुंबईत विशेष 'ॲग्रीटेक नाविन्यता केंद्र' स्थापन केले आहे..या केंद्राच्या माध्यमातून शेतीमध्ये 'एआय'चा वापर करण्यासाठी देशभरातील दोन हजार स्टार्टअप आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांनी कृषी विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. यातून हवामान, विभागवार पीक पद्धती आणि खतांचे नियोजन यांसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या स्टार्टअपना काम करण्याची संधी दिली जाणार आहे..जागतिक स्तरावर शेतीमध्ये 'एआय'चा वापर यशस्वी होत असताना महाराष्ट्रातही ऊस, द्राक्षे आणि अन्य नगदी पिकांच्या उत्पादकतेसाठी हे तंत्रज्ञान वापरले जात आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर राज्यातील शेतीला व्यापक प्रमाणात व्हावा, यासाठी सरकारने मागील वर्षी २४ जूनला कृषी क्षेत्रातील 'एआय' धोरणाची घोषणा केली.या धोरणांतर्गत आता प्रत्यक्ष कंपन्यांची निवड करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्राप्त झालेल्या दोन हजार प्रस्तावांतून राज्यातील विविध 'क्लायमेट झोन'नुसार उपयुक्त ठरणाऱ्या तंत्रज्ञानाची छाननी केली जाईल. या कंपन्यांना सरकार 'इम्पॅनल' (नोंदणीकृत) करणार असून, त्यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांना थेट मार्गदर्शन केले जाणार आहे..नियुक्तीवरून पेचया प्रकल्पाचा गाडा ओढण्यासाठी 'ॲग्रीटेक नाविन्यता केंद्र' स्थापन करण्यात आले आहे. यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि मुख्य तांत्रिक अधिकारी ही पदे महत्त्वाची आहेत. मात्र, सीईओ नियुक्तीवरून सध्या तांत्रिक पेच निर्माण झाला आहे. नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याने पुण्याच्या कृषी आयुक्तालयातून काम करण्याची अट घातली होती..मात्र, केंद्राचे मुख्य कार्यालय मुंबईत असल्याने ही मागणी अमान्य करण्यात आली. परिणामी संबंधित व्यक्तीने काम करण्यास नकार दिला आहे. या पदासाठी प्रतिक्षा यादी केली असती तर अन्य उमेदवाराची निवड झाली असती. मात्र ती नसल्याने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा कार्यभार सध्या उपसचिवांकडे सोपवण्यात आला आहे..धोरणाची वैशिष्ट्ये२०२५ ते २०२९ या कालावधीत अंमलबजावणी५०० कोटी रुपये तरतूद (गरज पडल्यास वाढीव निधी)स्टार्टअपच्या मदतीने माती परीक्षण, हवामान अंदाज आणि कीड नियंत्रण, पाणी व्यवस्थापनमुंबई येथे स्वतंत्र नाविन्यता केंद्र कार्यान्वित.राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि शेती शाश्वत करण्यासाठी 'एआय' हे भविष्यातील महत्त्वाचे पाऊल आहे. ५०० कोटींच्या निधीतून आम्ही आधुनिक तंत्रज्ञान बांधापर्यंत पोहोचवत आहोत. दोन हजार स्टार्टअप कंपन्यांनी दाखवलेला उत्साह या प्रकल्पाच्या यशाची पावती आहे. तांत्रिक पदांच्या नियुक्त्या लवकरच पूर्ण करून पूर्ण क्षमतेने काम सुरू होईल.- दत्तात्रय भरणे, कृषिमंत्री.