‘एअर इंडिया’ करणार इतर विमानांचीही  दुरुस्ती

मुंबई - एअर इंडिया इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या (एआयईएसएल) मेटेंनन्स रिपेअर अँड ओव्हरहॉलतर्फे (एमआरओ) एअर इंडियाच्या सर्व विमानांची देखभाल व दुरुस्ती केली जाते. या कंपनीच्या विस्तारासाठी इतर कंपन्यांच्या विमानांच्या दुरुस्ती व देखभालीचे कंत्राट मिळण्याबाबत प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप स्पाइसजेटच्या विमानांचे कंत्राट थिरुअनंतपुरम येथील एमआरओकडे आहे. मुंबईतील एमआरओच्या माध्यमातून कंपनीला वार्षिक शंभर कोटीपेक्षा जास्त महसूल २०१८-१९ या एक वर्षाच्या कालावधीत मिळाला आहे. एअर इंडियाकडे असलेल्या एअरक्राफ्ट रिकव्हरी युनिटच्या माध्यमातून मुंबई व शिर्डी विमानतळावर अडकलेले स्पाइसजेटचे विमान हटविणे शक्‍य झाले होते. काठमांडू विमानतळावर अडकलेले तुर्की एअरलाइन्सचे विमान हटविण्याचे कामदेखील या विभागामार्फत यापूर्वी करण्यात आले आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून ‘एअर इंडिया’ला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळत आहे, अशी माहिती मुंबई कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. भाड्यापोटी वर्षाला १०० कोटींचे उत्पन्न

कंपनीच्या नरिमन पॉइंट येथील दिमाखदार २३ मजली इमारतीमधील जागा विविध आस्थापनांना भाडेकराराने देण्यात आल्या आहेत. त्या माध्यमातून कंपनीला वार्षिक १०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत असल्याचे सांगण्यात आले.

