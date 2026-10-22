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Manoj Jarange: ''माझ्याकडेही एक क्लिप आहे.. पिंपरी चिंचवड...'', अजय बारस्कर यांच्याकडून जरांगे पाटलांच्या चारित्र्यावर संशय

Ajay Baraskar Targets Manoj Jarange Over Leaked Audio: मनोज जरांगे पाटलांनी ५०० कोटींचा ऑडिओ बॉम्ब फोडल्यानंतर जरांगेंचे टीकाकार अजय बारस्कर यांनी एक खळबळजनक दावा केलाय. त्यांनी थेट जरांगे पाटलांच्या चारित्र्यावर संशय घेण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसंतय.
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ajay baraskar

esakal

संतोष कानडे
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500 Crore Row: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ५०० कोटींचे आरोप करुन मनोज जरांगे पाटील यांनी एक ऑडिओ क्लिप माध्यमांसमोर आणली आहे. त्या क्लिपमध्ये पक्षाचं धोरण ठरवण्यासंबंधी चर्चा होताना दिसून येत आहे. एवढंच नाही तर श्रीकांत शिंदेंमार्फात जरांगे पाटलांना ५०० कोटी रुपये पोहोच झाल्याचा दावा एक महिला त्यामध्ये करतेय.

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