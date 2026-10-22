Manoj Jarange: ''माझ्याकडेही एक क्लिप आहे.. पिंपरी चिंचवड...'', अजय बारस्कर यांच्याकडून जरांगे पाटलांच्या चारित्र्यावर संशय

500 Crore Row: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ५०० कोटींचे आरोप करुन मनोज जरांगे पाटील यांनी एक ऑडिओ क्लिप माध्यमांसमोर आणली आहे. त्या क्लिपमध्ये पक्षाचं धोरण ठरवण्यासंबंधी चर्चा होताना दिसून येत आहे. एवढंच नाही तर श्रीकांत शिंदेंमार्फात जरांगे पाटलांना ५०० कोटी रुपये पोहोच झाल्याचा दावा एक महिला त्यामध्ये करतेय..मनोज जरांगे पाटलांनी ५०० कोटींचा ऑडिओ बॉम्ब फोडल्यानंतर जरांगेंचे टीकाकार अजय बारस्कर यांनी एक खळबळजनक दावा केलाय. त्यांनी थेट जरांगे पाटलांच्या चारित्र्यावर संशय घेण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसंतय. बारस्करांच्या मते, त्यांच्याकडे एक ऑडिओ क्लिप आहे. त्या क्लिपमध्ये जरांगे पाटलांचं दोन समर्थक आपसात बोलत आहेत. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.लाँच होण्याआधी मर्सिडिजच्या इलेक्ट्रिक कारचा अपघात, 'पॅरिस मोटार शो' मध्ये मुलांनी अचानक सुरू केली अन्... Video Viral.बारस्करांचा दावा काय?अजय बारस्कर म्हणाले की, ''जरांगे यांनी एक भंकस आणि बनावट क्लिप महाराष्ट्राला ऐकवली. आठ महिने ही क्लिप का दाखवली नव्हती? माझ्या मोबाईलमध्येही तुमच्याबद्दल क्लिप आहे. तुमचे दोन लंगोटी यार आहेत. ते दोघेही चर्चा करत आहेत, जरांगेंनी काय माल पाठवलाय..पिंपरी चिंचवडमधला माल आहे. पांडू तारकच्या वाड्यावर-तुझ्या मुलीसारखी आहेय ती.. बंद खोलीत काय करता? रात्रभर काय चर्चा करता?''बारस्कर पुढे सांगतात, ''तुम्ही एकत्र फिरता.. दौऱ्यात ती असते, रायगडला ती असते.. माझ्याकडे ती क्लिप आहे जरांगे; पण तुमच्याइतका मी नालायक नाहीये. तुम्ही माझ्याविरोधात तक्रार करा, मग मी ही क्लिप पोलिसांकडे देईन.. कारण एका माय-माऊलीचा याच्यामध्ये उल्लेख आहे.''.''जरांगे तुम्ही जे बोलला आहात ना, त्यापेक्षा जास्त ऑर्थेंटिक, नावा-गावासह क्लिप माझ्याकडे आहे. पण आम्ही मुद्द्यावर बोलतोय. तुमच्या व्यक्तिगत विषयाबद्दल मला काहीही देणं-घेणं नाही. तुम्ही काय खाता-काय पिता.. खाऊन-खाऊन काय झालंय, तेही मी बोलणार नाही.'' अशा शब्दांत बारस्कर यांनी जरांगेंवर आरोप केलाय.अशा पद्धतीच्या टीकेला मनोज जरांगे पाटील उत्तर देतात का? त्यावर काय बोलतात? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जरांगे पाटलांनी आज उजेडात आणलेली ऑडिओ क्लिप आठ महिन्यांपूर्वी का जाहीर केली नाही? असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय.