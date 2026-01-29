CM Devendra Fadnavis : दादा ! तुम्ही वेळ चुकविली

सकाळी सात वाजता दिवस सुरू करणारे अजितदादा कधीच थांबत नसत. सरकारमध्ये असताना अनेकदा कठोर निर्णय घ्यावे लागत असतात. काही क्षणांसाठी ते अप्रिय वाटत असले तरी ते दीर्घकालीन जनहिताचे असतात. अशावेळी राजकीय कौशल्य पणाला लागत असते, व्यवस्थापन कौशल्यात जोखीम आणि हिंमत दोन्ही ठेवावी लागते. दादा असे निर्णय घेण्यात पण अग्रेसर होते.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र.आम्ही दोघे मंगळवारी (दि.२७ जानेवारी) मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी एकत्र आलो होतो. पाठोपाठ मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीची बैठकही माझ्याच कक्षात झाली. तिथेही दादा माझ्यासोबत आले होते. महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधांवर अन्य राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक खर्च होतो. दादांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. प्रकल्प लांबू नयेत, यासाठी आम्ही दोघांनीही आक्रमक भूमिका घेतली होती.सार्वजनिक बांधकाम खात्याने सरकारचे ७६४ कोटी रुपये कसे वाचविले, याची माहितीही देण्यात आली. दादांना आनंद झाला. सदोदित तिजोरीची काळजी करणारा अर्थमंत्री म्हणून मी दादांबाबत निश्चिंत असायचो. अशाच गोड बातम्या प्रत्येक बैठकीत देत जा, अशी कोपरखळीही त्यांना मारली..पण, अशा बातम्या ऐकण्यासाठी पुढच्याच दिवशीपासून आपण नसू, हे मात्र त्यांनी सांगितले नाही. ही बैठक झाल्यानंतर पुन्हा पाऊण तास आम्ही माझ्या दालनात गप्पा मारत बसलो होतो. नियती निष्ठुर असते, आपले काही चालत नाही. कधीही वेळ न चुकविणारे दादा, यावेळी मात्र तुम्ही वेळ चुकविली. दादा.. ही खंत कायम राहील, तुम्ही अकाली ‘एक्झिट’ घेतली.बुधवारी सकाळी बारामतीजवळ विमान अपघात झाल्याची बातमी कानावर आली, तेव्हाही इतके काही विपरीत घडेल, असे वाटले नव्हते. डॉक्टर जोवर काही सांगत नाही, तोवर कोणत्याही बातमीवर विश्वास ठेवायला मन धजावत नव्हते. सुप्रियाताईंशी बोलणे होत होते. पण अखेर ती वाईट बातमी आलीच. माझा जवळचा, दमदार आणि दिलदार मित्र मी गमावला..ही पोकळी कधीही भरून न निघणारी आहे. कधीच विस्मरणात जाणार नाही, असा धक्का देणारा हा प्रसंग आहे. दादा... हे कायम माझे मित्र होते. तसे आम्ही २०१९ पासून खूप जवळून काम केले असले तरी त्याही पूर्वी विकासाच्या किंवा राज्यहिताच्या विषयांवर आम्ही एकमेकांसोबत होतो. दूरगामी व्हिजन असलेले फार कमी नेते असतात. दादा... हे त्यापैकी एक होते.शब्दाला जागणारा नेता, मित्र कसा असतो, हे मी अत्यंत जवळून दादांच्या बाबतीत अनुभवले आहे. कितीही मोठे संकट आले तरी शब्दाला किंमत असते आणि प्रसंगी ती किंमत मोजायचीही असते, हे दादांकडून शिकण्यासारखे आहे. काही इनिंग आम्ही नव्याने सुरू केल्या होत्या, ही इनिंग प्रदीर्घ चालेल, असे वाटत असतानाच दादांनी अकाली एक्झिट घेतली.त्यांच्या तोंडी २०१४ नंतर कायम माझे नाव ‘सीएम साहेब’ असे असायचे. ते २०१९ ला उपमुख्यमंत्री झाले आणि मी विरोधी पक्षनेता. पण, सभागृहात बोलताना ते हमखास मला ‘सीएम साहेब’ म्हणायचे. मग हळूच जीभ चावून ‘देवेंद्रजी’ म्हणायचे..राजकारणापलीकडची मैत्रीज्यांच्याशी आपण मनातील बोलू शकतो असे फार कमी लोक असतात, काही संबंध राजकारणापलीकडचे असतात. जरी वैचारिकदृष्ट्या त्यांचा उल्लेख मी राजकीय मैत्रीच्या उद्देशाने करायचो, तरी आमची मैत्री राजकारणापलीकडची होती. अवांतर विषयांवर बोलण्याची मैफील दादा सोबत असले की घडायची. आम्ही कितीदा तरी रात्री उशिरापर्यंत गप्पा मारत बसायचो.पण, त्यातही कामाच्या विषयांची त्यांची यादी तयार असायची. कोणत्या विषयांवर बोलायचे आहे, याचा कागद हाती असायचा. धीरगंभीर विषयांवर बोलून झाले की, दादांचे व्यक्तिमत्त्व खुलायचे. मग त्यांच्यातील ‘दादा’ व्यक्त व्हायचा. कुणाची आणि कशाचीच पर्वा करायची नाही, असे उत्तुंग आणि दिलखुलास दादा व्यक्त व्हायचे. त्यांच्यातील भावनाप्रधान दादा फार कमी लोकांनी पाहिला. पण, मला तेही दादा अनुभवता आले. कारण, आम्ही फार छोट्या कालखंडात पराक्रमच तेवढे केले..होकार किंवा नकार देणारा नेताराजकारणात अनेकदा वरकरणी माणसं पाहिली जातात, त्याचे व्यक्तिमत्त्व पाहिले जात नाही. पण, कामाचा प्रचंड आवाका आणि त्यांच्या ठायी असलेला अनुभव या अर्थाने दादा एक अतिशय मोठे नेतृत्व होते. सकाळी सात वाजता दिवस सुरू करणारे दादा थांबत नसत. सरकारमध्ये असताना अनेकदा कठोर निर्णय घ्यावे लागत असतात.काही क्षणांसाठी ते अप्रिय वाटत असले तरी दीर्घकालीन जनहिताचे असतात. अशावेळी राजकीय कौशल्यपणाला लागत असते, व्यवस्थापन कौशल्यात जोखीम आणि हिंमत दोन्ही ठेवावी लागते. असे निर्णय घेण्यात पण दादा अग्रेसर असत. त्यामुळे त्यांच्यापुढे एखादी फाइल गेली किंवा विषय गेला तर दोनच उत्तरे ऐकू यायची. एकतर होकार किंवा नकार..‘पाहतो-करतो’ ही शैली दादांना मान्यच नव्हती. या शैलीने लोक दुखावतातही. पण, ती दीर्घकाळासाठी जोडलीही जातात. सभागृहात उत्तरे देताना सुद्धा गुळगुळीत नाहीत, तर ठामपणे उत्तरे देताना ते दिसायचे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सभागृह सुरू होण्यापूर्वी दादा सभागृहात यायचे. मग ते मुंबई असो की नागपूर.सभागृहातील नवीन सदस्यांना शिस्त आणि नियम शिकवण्यात त्यांचा नेहमीच पुढाकार असायचा. मंत्रिमंडळ बैठकीत येण्यापूर्वी प्रत्येक प्रस्तावाचा अभ्यास करून ते आलेले असत. १८-२० विषय असले तरी नेमक्या कोणत्या विषयात कोणता मुद्दा उपस्थित करायचा, हे त्यांना ठाऊक असे.आमच्यात काही समानता होत्या. काम घेऊन येणारा आपल्या पक्षाचा असो की दुसऱ्याचा, याचा कधीच विचार दादांनी केला नाही. नेत्याने सतत जनतेत राहायचे असते, हे दादा जाणून होते. ते चोवीस तास कामात व्यग्र असत..मनात आज अनेक वेदनाआजही ते आपल्या सभांसाठी भल्या पहाटे निघाले होते. दादा आणि मला दोघांनाही क्रिकेट सामना बघण्याची आवड होती. कोणताही सामना असला की मधूनच आम्ही दोघेही ‘स्कोअर’ काय झाला, याची माहिती घेत असायचो. गाणी पण आमचा समान आवडता छंद. त्यातच दादांचा ‘सेन्स ऑफ ह्युमर’ अफलातून.कितीही गंभीर विषय असू द्या, ते थेट गमतीत बोलून समोरच्याची विकेट बेमालूमपणे घ्यायचे. दादांना बांधकामाची गुणवत्ता या विषयात फार रस. प्रत्येक सरकारी बांधकामावर त्यांची कडक नजर असायची. अनेकदा सकाळी सहा वाजता त्यांनी बांधकामाची पाहणी केली आहे. जराही चूक सापडली, तर समोरच्याला ते धारेवर धरत असत.त्यामुळेच त्यांच्या देखरेखीत झालेल्या सरकारी इमारती खासगीलाही लाजवतील, अशा आहेत. बारामती मेडिकल कॉलेजची वीट न् वीट त्यांनी स्वतःच्या देखरेखीत ठेवली. नियतीने आज त्याच मेडिकल कॉलेजमध्ये त्यांचे पार्थिव आणले, ही पण एक क्रूर थट्टाच आहे. मनात आज अनेक वेदना आहेत..ही मोठी शोकांतिकाचदादांना दूध प्यायला खूप आवडायचे. आमच्या हेलिकॉप्टरमध्ये सुगंधी दूध, ताक, कोल्ड ड्रिंग्ज असायचे. पण, दादा नेहमीच दुधाला पसंती देत. मी रोज हळद टाकून दूध घेतो, असे ते आवर्जून सांगायचे. एकदा आम्ही विमानप्रवासात होतो. विषय रंगत गेले. मग विषय माझ्या आजवर झालेल्या विमान, हेलिकॉप्टर अपघातांपर्यंत येऊन पोहोचला. मी एकेक प्रसंग रंगवून सांगू लागलो.दादा गमतीने पायलटला म्हणाले, ‘अरे बाबा जवळ कुठली धावपट्टी दिसते का पाहा, मला खाली उतरव आणि मग पुन्हा तू जा.’ मी दादांना सांगितले की, ‘माझा ट्रॅक रेकॉर्ड आहे, माझे अपघात खूप झाले. पण, काळजी करू नका, मी विमानात असलो की काही इजा होत नाही.’आता त्याच दादांना विमान अपघाताने आपल्यातून हिरावून न्यावे, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. जमिनीशी घट्ट नाळ असलेला माझा अत्यंत जवळचा सहकारी मी गमावला आहे. हे माझे वैयक्तिक नुकसान तर आहेच. पण, महाराष्ट्राचेही मोठे नुकसान आहे. दमदार आणि दिलदार मित्र मी गमावला आहे..असा झाला अपघातस. ८.१० - मुंबईहून विमानाचे उड्डाणस. ८.४३ - विमान रडावरून गायब - विमान उतरविण्याचा दोनदा प्रयत्नस. ८.४५ - गोजुबावी येथील विमानतळापासून १५-२० फुटांवर विमान कोसळलेसकाळी ११ वाजता अंत्यसंस्कारअजित पवार यांचे पार्थिव उद्या (ता.२९) सकाळी नऊपर्यंत विद्या प्रतिष्ठानच्या विद्यानगरी चौकात दर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. सकाळी नऊ वाजता अंत्ययात्रा विद्यानगरी चौक-विद्या प्रतिष्ठानचा अंतर्गत रस्ता-मराठी शाळा या मार्गाने विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानापर्यंत निघेल. यानंतर सकाळी अकरा वाजता तिथे अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत..बारामतीमध्ये विमान अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह काही जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त वेदनादायी आहे. अजित पवार यांचे अकाली निधन ही कधीही भरून न येणारी हानी आहे. महाराष्ट्राच्या विकासात, सहकार क्षेत्रात त्यांनी दिलेल्या विशेष योगदानाबद्दल ते कायम स्मरणात राहतील. त्यांचे समर्थक आणि कुटुंबीय यांच्या दु:खात मी सहभागी आहे.- द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपतीअजित पवार हे लोकनेते होते. तळागाळापर्यंत त्यांचा दांडगा संपर्क होता. महाराष्ट्रातील लोकांसाठी आघाडीवर राहून झटणारा, कष्टाळू नेता म्हणून त्यांची ओळख होती. प्रशासनावरील त्यांची पकड आणि दुर्लक्षित घटकांना पाठबळ देण्याची त्यांची धडपड उल्लेखनीय होती. त्यांचे निधन हे धक्कादायक आणि वेदनादायी आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आणि असंख्य समर्थकांच्या दु:खात मी सहभागी आहे. ओम शांती !- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान.अजित पवार यांचा अपघाती मृत्यू हा महाराष्ट्राला प्रचंड मोठा धक्का आहे. एक कर्तृत्ववान आणि निर्णय घेण्याची शक्ती आहे, अशा व्यक्तीला महाराष्ट्र आज मुकला. जे काही नुकसान झाले ते भरून निघणारे नाही. पण सगळ्याच गोष्टी आपल्या हातात नसतात. मी आज काही माध्यमांतून या अपघाताबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात आल्याचे ऐकले. या अपघाताच्या मुळाशी राजकारण आहे, अजित पवार हे जनतेला समर्पित असलेले नेते होते. तळागाळात काम करणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेशी त्यांची नाळ जोडलेली होती. जनतेच्या कल्याणासाठी अविरत मेहनत घेणारे नेते म्हणून ते कायम स्मरणात राहतील. त्यांच्या अपघाती निधनाचे वृत्त कानी पडताच मी स्तब्ध झालो.- आचार्य देवव्रत, राज्यपाल. 