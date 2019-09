अजित पवारांसोबत फक्त सुनिल तटकरे; शिष्टाईचे जोरदार प्रयत्न 

मुंबई : अजित पवार यांनी राजीनामा दिल्यापासून त्यांच्या सोबत फक्त सुनिल तटकरे असून शिष्टाईचे ते जोरदार प्रयत्न करत असल्याची माहीती आहे. सुनिल तटकरे व शरद पवार यांच्यात सतत संभाषण होत असून अजित पवार यांचे मन वळवण्याबाबत दोघांमधे संवाद सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. काल रात्री सहा वाजल्यापासूनच अजित पवार व सुनिल तटकरे कर्जतच्या परिसरात होते.

सुनिल तटकरे कोणाचाही फोन घेत नसून फक्त शरद पवार यांच्याशीच त्यांचा संपर्क सुरू आहे. लवकरच अजित पवार व शरद पवार यांच्यात भेट व्हावी यासाठी तटकरे मध्यस्थी करत असल्याची विश्वसनीय सुत्रांची माहिती आहे.

Web Title: Ajit Pawar and Sunil Tatkare together in Mumbai