महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar : लंडनमधील ‘महाराष्ट्र भवन’साठी पाच कोटी; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची घोषणा

लंडनमधील मराठीजनांना आपल्या हक्काचे आणि स्वतःच्या मालकीचे सांस्कृतिक भवन मिळावे, ही अनेक वर्षांची मागणी आता पूर्ण होणार आहे.
Ajit Pawar
Ajit Pawar Sakal
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
Updated on

मुंबई - लंडनमधील मराठीजनांना आपल्या हक्काचे आणि स्वतःच्या मालकीचे सांस्कृतिक भवन मिळावे, ही अनेक वर्षांची मागणी आता पूर्ण होणार आहे. महाराष्ट्र मंडळ, लंडन या संस्थेला लंडनमधील ‘चर्च ऑफ इंग्लंड’ची इमारत खरेदी करून तेथे ‘महाराष्ट्र भवन’ उभारण्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
London
Announcement

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com