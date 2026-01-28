महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar Plane Crash: अजितदादांमुळे बीडकरांचं ४५ वर्षांचं स्वप्न झालं होतं पूर्ण; पालकमंत्रीपद स्वीकारल्यापासून 'हे' बदल केले

Ajit Pawar Fast-tracked Development, Restored Administrative Discipline: एका वर्षभरात अजित पवार यांनी बीडमध्ये मोठं काम उभं केलं होतं. अनेक प्रकल्पांना मंजुऱ्या दिल्या होत्या.
दत्ता देशमुख : सकाळ वृत्तसेवा
Guardian minister Beed: मला कोणी कधीच बीडच्या रेल्वेबाबत आग्रह धरलेला नव्हता. पण, मला कामाची आवड आहे. त्यामुळेच मी रेल्वेचा मुद्दा हाती घेतला असून येत्या मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनी अहिल्यानगर ते बीड या लोहमार्गावरुन रेल्वे धावणार, असे पहिल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सांगणाऱ्या अजित पवारांनी आपला शब्द खराही करुन दाखविला. ता. १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी ४५ वर्षांचे बीडकरांचे स्वप्न रुळावरुन धावले.

