Ajit Pawar Plane Crash: अजितदादांमुळे बीडकरांचं ४५ वर्षांचं स्वप्न झालं होतं पूर्ण; पालकमंत्रीपद स्वीकारल्यापासून 'हे' बदल केले

Guardian minister Beed: मला कोणी कधीच बीडच्या रेल्वेबाबत आग्रह धरलेला नव्हता. पण, मला कामाची आवड आहे. त्यामुळेच मी रेल्वेचा मुद्दा हाती घेतला असून येत्या मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनी अहिल्यानगर ते बीड या लोहमार्गावरुन रेल्वे धावणार, असे पहिल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सांगणाऱ्या अजित पवारांनी आपला शब्द खराही करुन दाखविला. ता. १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी ४५ वर्षांचे बीडकरांचे स्वप्न रुळावरुन धावले. .त्यामुळे बीडकरांच्या विकासाच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर उंचावल्या. पवारांनीही विमानतळ, कौशल्यवर्धन केंद्र, तारांगण, विज्ञान उद्यान, मल्टीस्पेशालीटी हॉस्पीटल असे विकासाचे अनेक प्रकल्प हाती घेतले आणि त्याचा यशस्वी पाठपुरावा करुन अनेक प्रकल्पांची पायाभरणीही झाली. त्यामुळे बीड जिल्हा विकासाच्या बाबतीत वळणावर आणि गुन्हेगारीला वठवणीवर आणण्यात अजित पवारांना यश आले. मात्र, पवारांनी विकासाच्या प्रकल्पांचा रचलेल्या पायांचा कळस कसा चढणार याचे उत्तर काळच देईल. मात्र इतके नक्की की, दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिलेल्या बीडकरांच्या मनामध्ये विकासाच्या अपेक्षांचे स्वप्न पवारांनी निर्माण केले.नैसर्गिक संकटे, औद्योगिकीकरणाचा व सिंचनाचा अभाव, अपुऱ्या आरोग्य सुविधा आणि वाढत्या गुन्हेगारीमुळे जिल्हा विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर होता. राजकीय अस्थिरता आणि प्रशासकीय अनास्था आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचे मुद्दे चव्हाट्यावर आलेली असतानाच खंबीर व खमके नेते अजित पवारांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद स्विकारले. त्यांच्या पालकमंत्रीपद स्विकारल्याच्या घटनेच्या वर्षभरानंतर त्यांचे अकाली दुर्दैवी निधन जिल्ह्याला विकासाच्या बाबतीत पोरकेपणाची भावना सामान्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे..अनेक दशकांपासून रेल्वेच्या घोषणा होत्या, मात्र प्रत्यक्षात फारसे काही घडत नव्हते. अजित पवारांनी या प्रकल्पाचा पाठपुरावा केल्यानंतर रेल्वेची स्वप्नपूर्ती झाली आणि त्यांनी रेल्वे विद्युतीकरणावर गतीने धावत पुण्यापर्यंत नेण्याचा चंग बांधला होता. रेल्वे आल्यास उद्योग, व्यापार आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील, असा त्यांना विश्वास हेाता. याच धर्तीवर त्यांनी विमानतळाचा प्रकल्प हाती घेत या सरकारच्या पहिल्याच अधिवेशनात त्याला मंजूरीही दिली. विशेष म्हणजे विमानतळाची प्रि - फ्लेक्झिबीलीटी टेस्टही यशस्वी झाली. जिल्ह्यात उद्योग आणि रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरावा असा मराठवाड्यातला पहिला कौशल्यवर्धन प्रकल्प बीडला मंजूर करुन आणला. विशेष म्हणजे या १९० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची उभारणीही सुरु झाली आहे..बीडला पंधरवाड्यापूर्वीच त्यांनी पालकमंत्री म्हणून विज्ञान पार्क, तारांगणासाठी १४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. ५० कोटी रुपयांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयांची उभारणी अंतिम टप्प्यात तर १४ कोटी रुपयांचे सहकार भवन उभारले जात आहे. काही दिवसांपूर्वी जिल्हा क्रिडा संकुलाला २५ कोटी रुपये, पंधरवाड्यापूर्वी बीड शहरातील नाट्यगृहाचे नुतणीकरणाला नऊ कोटी आणि रस्त्यांसाठी २२ कोटी रुपयांचा निधी परवाच पालकमंत्री म्हणून अजित पवारांनी मंजूर केला. तीन आठवड्यांपूर्वी एकाच दिवशी १३६३ विकास कामांचे उद॒घाटन व भूमिपुजन करणाऱ्या पवारांच्या पाठपुराव्यामुळे ५० हजार गरिबांची दिवाळी योजनेतील नव्या घरांत झाली. एकाच दिवशी विकासाला गती, प्रशासनात शिस्त आणि गुन्हेगारीला वठणीवर आणण्याचा प्रयत्न या त्रिसूत्रीवर आधारित धोरणामुळे बीड जिल्हा खरोखरच परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर उभा राहीला. मात्र, पवारांनी विकासाचे पाया रचलेल्या प्रकल्पांचा कळस कसा चढणार याचे उत्तर काळच देईल. मात्र इतके नक्की की, दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिलेल्या बीडमध्ये बदलाची प्रक्रीया पुढेही सुरु रहावी..Ajit Pawar: अजित पवारांच्या विमान अपघाताची बातमी पहिल्यांदा कशी आणि कुणाला समजली? राजेश टोपेंनी संपूर्ण घटनाक्रमच सांगितला!.आरोग्य व्यवस्थेत आमूलाग्र बदलाचा प्रयत्नजिल्ह्याची आरोग्य व्यवस्था कायमच टीकेचा विषय. गंभीर आजारांसाठी रुग्णांना पुणे किंवा मुंबई गाठावी लागणे, ही येथील वास्तव परिस्थिती होती. अंबाजोगाई येथील स्वाराती वैद्यकीय महाविद्यालयाचे मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयात रूपांतराचा प्रकल्प हाती घेत त्याचे ११०६ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करुन अंमलबजावणीसाठी त्यांनी बैठकाही घेतल्या. त्याच बरोबर जिल्हा रुग्णालयालयातही अत्याधुनिक सुविधांसाठी ३०४ कोटी रुपये आणि नर्सिंग कॉलेज व वसतीगृह इमारतीसाठी १७२ कोटी रुपयांचा प्रस्तावाचा प्रकल्प त्यांनी हाती घेतला. जिल्हा रुग्णालयात कॅथलॅब आणि इतिहासात जिल्हा वार्षिक योजनेतून त्यांनी ६६ कोटी रुपयांचा निधी दिला. ग्रामीण भागातील गोरगरीब रुग्णांसाठी ही मोठी दिलासादायक बाब मानली जात आहे..निधी, नियोजन आणि प्रशासनावर पालकमंत्र्यांची पकडपालकमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेच्या आराखड्यात १०० कोटी रुपयांची भरीव वाढ करुन हा आराखडा सरत्या आर्थिक वर्षात ५७५ कोटी रुपयांवर आणला. निधी वाढला म्हणजे विकास होतोच असे नाही, तर त्याचे योग्य नियोजन आणि अंमलबजावणी महत्त्वाची असते. या दृष्टीने अजित पवार यांची 'प्रशासनावर थेट पकड' हा मुद्दा निर्णायक ठरले. खमक्या निर्णयांमुळे प्रशासनात शिस्त आली असून, अधिकारी अधिक जबाबदारीने काम करू लागल्याचे चित्र दिसत आहे. गुन्हेगारी आणि आर्थिक फसवणुकीविरुद्ध कठोर पावलेबीड जिल्हा गेल्या काही वर्षांत वाढत्या गुन्हेगारीमुळे चर्चेत राहिला आहे. खून, खंडणी, अवैध धंदे आणि आर्थिक फसवणूक यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. मात्र पालकमंत्री म्हणून खमक्या पाठीराखा असल्याने जिल्हा प्रशासनही कारवायांबाबत कठोर झाले. मटका, गुटखा, वाळू तस्कर आणि गुंडांवर हद्दपारी, एमपीडीए अशा कारवाया करुन त्यांची कारागृहात रवानगी करण्यात आली. विशेषतः लाखो ठेवीदारांना हजारो कोटी रुपयांना गंडविणाऱ्या मल्टीस्टेट सहकारी संस्थांच्या मालमत्तांवर एमपीआयडी अंतर्गत जप्तीची प्रक्रिया सुरू झाल्या. त्यामुळे सामान्यांच्या ठेवी मिळण्याच्या आशा निर्माण झाल्या होत्या. 