राज्यात विरोधीपक्ष नेते अजित पवार नॉट रिचेबल असल्याने राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ माजली. दरम्यान, त्यांच्यासंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. अजित पवार यांच्यासह पक्षातील ७ आमदार देखील नॉट रिचेबल असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे. दरम्यान अजित पवार सहपत्निक थेट पुण्यात दाखल झाल्याची माहिती समोर आली आहे.(Ajit Pawar Not Reachable update Pune Present at the opening of the jewellery maharashtra politics)

पुणे येथील खराडी येथे एका ज्वेलर्सच्या उद्गाटनासाठी अजित पवार आणि त्यांच्यी पत्नी सुनेत्रा पवार दाखल झाले होते. यावेळी दोघांनी मिळून दागिन्यांची पाहणीदेखील आहे.

अजित पवार आणि ७ आमदार नॉट रिचेबल झाल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांसोबत बंड केलं होतं. अशाच प्रकारचं बंड तर नव्हे ना, अशीही चर्चा सोशल मीडियावर सुरू होती.

दरम्यान, काल दुपारी २ पर्यंत बारामतीला होते. त्यानंतर दोन कार्यक्रमासाठी ते कोरेगाव पार्कमध्ये पोहचले. पण त्यांनी त्यांचे कार्यक्रम रद्द केले. निकटवर्तीयांनी माहिती दिल्यानुसार दोन कारणं समोर आली आहेत. अचानक त्यांना मुंबईमधून फोन आला. तसेच दुसर कारण म्हणजे, त्यांची तब्येत बिघडल्यामुळं पुढचे कार्यक्रम रद्द केले. म्हणजे पवार पुण्यातच होते.