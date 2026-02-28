Ajit Pawar Plane Crash: विमान अपघाताचा २२ पानांचा प्राथमिक अहवाल आला; ब्लॅक बॉक्समध्ये काय आढळलं? विमान झाडावर कोसळलं अन्...

AAIB Report: दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात २८ जानेवारी रोजी झाला होता. त्यानंतर शनिवार, दि. २८ फेब्रुवारी रोजी एएआयबीचा प्राथमिक तपास अहवाल आला आहे. हा अहवाल २२ पानांचा असून त्यामध्ये ब्लॅक बॉक्स डेटा रिकव्हर झालेला असल्याचं म्हटलं आहे. शिवाय अजित पवार यांचं विमान कोसळण्यापूर्वी झाडाला धडकलं होतं, असंही या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय..अहवालामध्ये नेमकं काय?Aircraft Accident Investigation Bureau ने दिलेला प्राथमिक अहवाल हा २२ पानांचा आहे. यामध्ये दृश्यमानता कमी होती, असं म्हटलंय. केवळ दोन हजार मीटर एवढीच दृश्यमानता होती.याशिवाय ब्लॅक बॉक्समधील रॉ डेटा डाऊनलोड करण्यात यश आलेलं असून इतरही अनेक पुरावे गोळा केलेले आहेत, कागदपत्र तपासून त्यावर विश्लेषण केल्याचंही अहवालामध्ये म्हटलं आहे. ''अपघातासंबंधीच्या सर्व पैलूंचा तपास आम्ही करत आहोत. दोन्ही वैमानिकांना बारामती विमानतळावर उतरण्याचा अनुभव होता. रन-वेच्या जवळ ५० मीटर अंतरावर विमान कोसळलं, विमान आधी झाडाला धडकलं नंतर कोसळलं.'' असं एएआयबीच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे..Israel Iran War: इस्रायल-इराण तणावाचा परिणाम! दुबई, सौदी, कतारला जाणारी एअर इंडियाची उड्डाणे रद्द; वाहतुकीवर युद्धाचे सावट.T20 WC, IND vs WI: रिंकू सिंगनं वडिलांच्या निधनाचं दुःख बाजूला सारून टीम इंडियासाठी कोलकाता गाठलं; Video Viral.विमान आधी झाडाला कोसळले आणि नंतर धडकले, ही माहिती नव्यानेच समोर आलेली आहे. विमान कोसळण्यापूर्वीच स्फोट झाला, असं खासदार बजरंग सोनवणे म्हणालेले होते. जेव्हा हा अपघात झाला तेव्हा डीजीसीएने ३ हजार मीटरची दृश्यमानता होती, असं म्हटलं होतं. एएआयबीच्या अहवालामध्ये मात्र २ हजार मीटरची दृश्यमानता होती, असं म्हटलेलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.