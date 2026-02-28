महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar Plane Crash: विमान अपघाताचा २२ पानांचा प्राथमिक अहवाल आला; ब्लॅक बॉक्समध्ये काय आढळलं? विमान झाडावर कोसळलं अन्...

Ajit Pawar Plane Crash AAIB Preliminary Report Reveals Low Visibility and Tree Collision Before Impact: ब्लॅक बॉक्समधील रॉ डेटा रिकव्हर झाल्याचं एएआयबीच्या प्राथमिक अहवालामध्ये म्हटलेलं आहे.
संतोष कानडे
Updated on

AAIB Report: दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात २८ जानेवारी रोजी झाला होता. त्यानंतर शनिवार, दि. २८ फेब्रुवारी रोजी एएआयबीचा प्राथमिक तपास अहवाल आला आहे. हा अहवाल २२ पानांचा असून त्यामध्ये ब्लॅक बॉक्स डेटा रिकव्हर झालेला असल्याचं म्हटलं आहे. शिवाय अजित पवार यांचं विमान कोसळण्यापूर्वी झाडाला धडकलं होतं, असंही या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय.

Ajit Pawar
Rohit Pawar
Baramati
DGCA
Plane Crash

