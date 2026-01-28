Ajit Pawar Plane Crash: शेवटच्या क्षणी काय घडलं? एटीसीने विमानाच्या पायलटला काय विचारलं? केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्र्यांची माहिती

Ajit Pawar Latest News: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बुधवारी सकाळी ८.८४ वाजता विमान अपघातामध्ये निधन झालं. त्यांच्यासोबत इतरही चौघे दुर्दैवाने मृत पावले आहेत. अपघातानंतरचं सीसीटीव्ही फुटेज समोर आलं असून त्यात विमान कोसळल्यानंतर स्फोट झालेला दिसतोय. त्यानंतर विमान अक्षरशः जळून खाक झालं. अजित पवारांच्या निधानाने देशभरात शोक व्यक्त केला जातोय. .नेमका हा विमान अपघात कसा झाला? प्लेन क्रॅश होण्यापूर्वी शेवटच्या क्षणांमध्ये काय घडलं? याबाबतची प्राथमिक माहिती केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री के. राममोहन नायडू यांनी दिली आहे. त्यांच्यासोबत राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हेदेखील होते.मंत्री नायडू म्हणाले की, अजित पवारांच्या जाण्याने महाराष्ट्राचं मोठं नुकसान झालं आहे. त्यांच्या जाण्याने महाराष्ट्रात कधीही न भरुन येणारी पोकळी निर्माण झालीय. या अपघाताची चौकशी डीजीसीए आणि एआयबी (Aircraft Accident Investigation Bureau) यांची टीम करेल, असं ते म्हणाले..Ajit Pawar Passed Away : आमचा पांडुरंग नेला.... अमोल मिटकरींची अजित पवार यांच्या निधनानंतर काळीज चिरणारी पोस्ट.दृष्यमानतेची समस्याअपघाताबद्दल अधिक बोलताना नायडू म्हणाले, प्राथमिक माहितीनुसार विमानाचं लँडिंग होत असताना व्हिजीबिलीटीचा प्रॉब्लेम होता. एटीसी बारामतीने पायलटला विचारलं की, रन-वे साईडला आहे का, त्यावर पायलटने नाही असं म्हटलं. त्यानंतर विमानाने एक राऊंड घेतला. पुन्हा एटीसीने विचारलं व्हिजीबिलीटी आहे का, त्यावर पाटलटने आहे असं म्हटलं. त्यामुळे एटीसीने लँडिंग क्लेअॅरिटी दिली. परंतु नंतर विमान क्रॅश झालं.याबाबत अधिकचा आणि पारदर्शक तपास केला जाईल, असं मंत्री नायडू यांनी माध्यमांना सांगितलं. अजितदादा आपल्यात नाहीत, असं म्हणतातना फार दुःख होतंय.. त्यांच्यावर प्रेम करणाऱ्यांना या दुःखातून सावरण्याचं बळ मिळो, अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.पायलटने अत्यंत शेवटच्या क्षणी मेडे कॉल दिला होतं, असंही काही मीडिया रिपोर्टनुसार सांगण्यात येतंय. चौकशीनंतरच याबाबतची अधिक माहिती समोर येईल..Baramati Plane Crash : 'सामान्य माणसाचा बुलंद आवाज गमावला!' अजितदादांच्या निधनानंतर उदयनराजे भोसले यांनी व्यक्त केला शोक.दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दुपारी ३.३० वाजता हेलिकॉप्टरने बारामतीमध्ये दाखल झाले आहेत. अजित पवार यांच्या पार्थिवावर गुरुवार, दि. २९ जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजता अंत्यविधी होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.