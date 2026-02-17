महाराष्ट्र बातम्या

Sunetra Pawar: सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला! अजित पवारांच्या विमान अपघाताची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी

NCP delegation meets Maharashtra CM demanding CBI probe into Ajit Pawar plane crash incident: विमान अपघाताचा तपास स्वायत्त यंत्रणा करत आहेत. पण सीबीआयचा तपास आणखी व्यापकतेने होऊ शकतो.
Ajit Pawar Plane Crash: अजितदादांच्या विमान अपघाताची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन मंगळवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे देण्यात आल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनिल तटकरे यांनी दिली. पक्षाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष खासदार प्रफुल पटेल, उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनिल तटकरे, ज्येष्ठ मंत्री हसन मुश्रीफ, युवा नेते पार्थ पवार यांनी भेट घेतली.

