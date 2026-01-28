CCTV: 'तो' अखेरचा क्षण... अजित पवारांच्या विमान अपघाताचा सीसीटीव्ही आला समोर; प्लेन कोसळलं अन् झाला स्फोट

Ajit Pawar Death: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बुधवारी सकाळी विमान अपघातामध्ये दुर्दैवी निधन झालं. त्यांच्यासोबत दोन कॅप्टन, एक क्रू मेंबर आणि एका सहकाऱ्याचा मृत्यू झाला आहे. बारामती विमानतळाजवळ हे विमान क्रॅश झालं. या अपघाताचं सीसीटीव्ही फुजेट आता समोर आलेलं आहे..जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मुंबईहून थेट बारामतीकडे अजित पवार निघाले होते. बारामती विमानतळाजवळच त्यांचं विमान कोसळलं. लँडिंगसाठी काहीतरी अडथळा आल्याचं प्रत्यक्षदर्शी सांगतात. त्यांचं विमान ८ वाजून ८५ मिनिटांनी कोसळलं आणि स्फोट झाला. विमानामध्ये असलेल्या सर्वांचंच जागेवर निधन झाल्याची माहिती आहे..अजित पवार म्हणजे रोखठोक निर्णय घेणारा कामाचा माणूस अशी ओळख होती. त्यांची निर्णय क्षमता, राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीच जाणीव अफाट होती. शिवाय फर्डा वक्ता म्हणून त्यांची ओळख होती. कुणाचीही भिडभाड न पाळणारा हा नेता गेल्याने संपूर्ण देश शोकाकूल झाला आहे..दरम्यान, दुपारी दीड वाजण्याच्या दरम्यान शरद पवार हे बारामतीमध्ये दाखल झाले. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेदेखील काही वेळात बारामतीमध्ये पोहोचणार आहेत. पवार कुटुंबाशी चर्चा करुनच पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्री यांनी जाहीर केलं. तसंच राज्यात एक दिवसाची शासकीय सुट्टी देण्यात आलेली असून तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आलेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.