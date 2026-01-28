महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar Plane Crash: ''हातातलं घड्याळ अन् गॉगलवरुन अजितदादा असल्याचं ओळखलं'', प्रत्यक्षदर्शींचा सुन्न करणारा अनुभव

Ajit Pawar Plane Crash: Eye-witness Accounts of the Tragic Accident: कामाचा माणूस अशी ओळख असलेल्या अजित पवारांचा विमान अपघातामध्ये दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. बारामती विमानतळाच्या अगदी जवळ त्यांचं विमान कोसळलं.
Ajit Pawar Death: सकाळचे पावणे नऊ वाजले होते.. अजितदादांचं विमान अगदी पाच मिनिटांत लँड होणार होतं. पण नियतीच्या मनात वेगळंच काहीतरी होतं... परिस्थिती लँडिंग घेण्यासरखी नव्हती, त्यामुळे ते विमान घिरट्या घेत होतं. शेवटी विमानतळाच्या जवळच शेतात ते कोसळलं अन् स्फोट झाला. कामाचा माणूस अशी ओळख असलेले महाराष्ट्राचे अजितदादा मरण पावले. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलेले अनुभव तर फारच भीषण आणि थरारक आहेत.

