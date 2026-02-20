Ajit Pawar Plane Crash: खासगी विमान कंपन्यांबाबत सरकारचं मोठं पाऊल; बारामती विमान अपघातानंतर घेतला निर्णय

DGCA: दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या विमान अपघातानंतर केंद्र सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने देशातील सर्व खासगी विमान कंपन्यांचं ऑडिट करण्याचे आदेश डीजीसीएला दिले आहेत. यासह विमानतळांचंही ऑडिट होणार आहे..२८ जानेवारी रोजी बारामती विमानतळाजवळ अजित पवार यांच्या विमानाला अपघात झाला आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. या विमान अपघातामुळे देशात खळबळ उडाली असून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. रोहित पवार यांनी काही मुद्दे उपस्थित करत या प्रकरणाची योग्य प्रकारे चौकशी करण्याची मागणी केलीय..Gold Rate Today: कालच्या मोठ्या वाढीनंतर आज सोनं झालं स्वस्त! एक तोळा सोन्यासाठी आता किती पैसे लागणार? पाहा आजचा ताजा भाव.त्यातच आता खासगी विमानसेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांचं ऑडिट होणार असल्याची माहिती आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने डीजीसीएला आदेश देत व्हीआयपी, व्हीव्हीआयपी सेवांमध्ये असलेल्या आणि इतर प्रमुख नॉन शेड्यूल ऑपरेटर, तसेच विमानतळांचं ऑडिट करण्याचे आदेश दिलेले आहेत..Uttarakhand Shooting: शूटिंगसाठी स्वित्झर्लंड विसरा! आता उत्तराखंडमध्ये बनणार 'धमाल' चित्रपट; सरकारकडून ३ कोटींपर्यंतची सबसिडी.त्यामुळे आता टप्प्याटप्प्याने देशभरातील सर्वच विमान कंपन्यांचं ऑडिट होणार आहे. विमानं किती जुनी आहेत, त्यांचं मेंटेनन्स कसं आहे या बाबी तपासल्या जाणार आहे. यासह विमानतळ, तेथील रन-वे, टेबल टॉप रन-वे यासंबंधीचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. 'साम टीव्ही'ने हे वृत्त दिलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.