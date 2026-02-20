महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar Plane Crash: खासगी विमान कंपन्यांबाबत सरकारचं मोठं पाऊल; बारामती विमान अपघातानंतर घेतला निर्णय

Government Orders DGCA Audit of Private Airlines Following Ajit Pawar Plane Crash: बारामती विमान अपघातानंतर नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने आदेश काढत सर्व खासगी विमान कंपन्यांचं ऑडिट करण्यास सांगितलं आहे.
Ajit Pawar Plane Crash

vsr private plane

esakal

संतोष कानडे
Updated on

DGCA: दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या विमान अपघातानंतर केंद्र सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने देशातील सर्व खासगी विमान कंपन्यांचं ऑडिट करण्याचे आदेश डीजीसीएला दिले आहेत. यासह विमानतळांचंही ऑडिट होणार आहे.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Baramati
DGCA
Directorate General of Civil Aviation
Plane Crash

Related Stories

No stories found.