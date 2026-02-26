Ajit Pawar Plane Crash: ''आम्हांला काही पुरावे सापडले आहेत'', अजित पवारांच्या विमान अपघातप्रकरणी सीआयडीची पत्रकार परिषद

CID Press Conference: अजित पवार यांच्या विमान अपघातावरुन वातावरण गरम झालेलं आहे. आमदार रोहित पवार यांनी बुधवारी व्हीएसआर कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी मरीन ड्राईव्ह पोलिस ठाणं गाठलं होतं. मात्र पोलिसांनी गुन्हा दाखल करुन घेतला नाही. त्यामुळे त्यांनी गुरुवारी बारामती पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. मात्र तेथेही पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला नाही. वरिष्ठांकडून मार्गदर्शन मागवल्यानंतर कार्यवाही करु, अशी भूमिका पोलिसांनी घेतली..या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार हे पुण्यातल्या सीआयडी कार्यालयात तपासाची माहिती घेण्यासाठी जाणार आहेत. त्यापूर्वी सीआयडीने पत्रकार परिषद घेऊन अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाबद्दलच्या तपासाची माहिती दिली. सीयायडीचे प्रमुख सुनील रामानंद यांनी सांगितलं की, बारामती येथे २८ तारखेला झालेल्या विमान अपघाताचे गांभीर्य लक्षात घेता उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि इतरांच्या मृत्यूप्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे आला आहे..हा घातपात आहे का?, हलगर्जीपणा आहे का?, गुन्हेगारी कृत्य घडले आहे का? या बाजूंनी सीआयडीचा तपास होणार असल्याचं सुनील रामानंद यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे फॉरेन्सिक लॅब, केंद्रातील अनेक संस्था आपल्याला मदत करत आहेत. तसेच AAIB चा निष्कर्ष लक्षात घेणार आहोत आणि राज्य शासनाने हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याचाही निर्णय घेतला आहे..सुनील रामानंद यांना विचारण्यात आलं की, VSR कंपनीवर DGCA कडून कारवाई झालीय, तुमच्या तपासात या कंपनीकडून हलगर्जीपणा आढळून आलाय का? त्यावर रामानंद म्हणाले की, तांत्रिक तपास हा वेगळा भाग आहे आणि आमचा CID चा तपास हा आकस्मिक मृत्यूबद्दल आहे. आमच्या तपासात काही पुरावे मिळाले आहेत. मात्र त्या पुराव्याबद्दल सुनील रामानंद यांनी अधिकची माहिती दिलेली नाही..सीआयडीच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्देतपास योग्य दिशेन चालला आहे आणि अनेक एजन्सी काम करत आहेत एसपी सीआयडी पुणे हे या तपासाचे प्रमुख आहेत. तपास समाधानकारक सुरू आहे VSR वर DGCAने कारवाई केली, त्यात हलगर्जीपण आढळला आहे अनेक पुरावे समोर आले आहेत, काही बाकी आहेत, तेही लवकर मिळवू आम्हाला जेव्हा AAIBचा रिपोर्ट येईल तेव्हा आम्ही निष्कर्ष देऊ आपण योग्य दिशेन तपास करत असून जे पुरावे आपण घेतले आहेत, त्यात अजूनही पुरावे गोळा करणार आहोत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.