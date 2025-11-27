Ajit Pawar: ''भाऊ म्हणून बहिणीचं रक्षण करणार'', अजित पवार उज्वला थिटेंवर पहिल्यांदाच बोलले, पाटलांना दिला दम

Ujjwala Thite: सोलापुरातल्या अनगर नगर पंचायत निवडणुकीच्या माध्यमातून राज्यभर चर्चेत आलेल्या उज्वला थिटे यांनी गुरुवारी अधिकृतपणे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. स्वतः अजित पवार यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश झाला. यावेळी भाषणात त्यांनी लाडकी बहीण म्हणून उज्वला थिटेंचा उल्लेख केला आणि कायम त्यांचं रक्षण करणार असल्याचं म्हटलं..अजित पवार म्हणाले की, ज्या गावच्या बोरी त्याचं गावच्या बभाळी असतात. कोणी अरे केलं तर त्याला कारे करणारेही असतात. आमच्या लाडक्या भगिनी इथं आहे.. उज्वला थिटे इथं आहेत. भाऊ म्हणून आम्ही कायम आमच्या बहिणीचं रक्षण करण्याच काम केलं आणि करणार आहोत.''उज्वला ताई आम्ही कायम महिलांचा सन्मान करणारे आहोत. महिलांना संधी दिल्यास ते त्याचं सोनं करतात. महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे जिथं महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण दिलं. पवार साहेबांनी सुरुवात केली त्यात आम्ही भर घातली. म्हणूनच आम्ही लाडकी बहिणी योजना सुरु केली, ज्याचं आज कौतुक होतंय. या माध्यमातून महिला स्वयंपूर्ण झाल्या आहेत.'' असं अजित पवार म्हणाले..सुरजची लगीनघाई! घाणा भरण्याचा कार्यक्रम अन् संजनाच्या हातावर रंगली झापुक झुपूकच्या नावाची मेहंदी .पुढे बोलताना अजित पवार म्हणाले, मी ताम्रपत्र घेऊन जन्माला आलेलो नाही.. मिळालेल्या पदाचा वापर सामान्य जनतेसाठी करायचा असतो, ही शिकवण यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी दिली ती पुढे घेऊन आम्ही चाललोय. आम्ही सहा वाजल्यापासून कामं सुरु करतो, पवार साहेबांची परंपरा आम्ही पुढे नेतोय..Grapes Season : अतिवृष्टीमुळे जुन्नरला द्राक्ष हंगामच वाया; ३६ कोटींचे कर्ज फेडण्याची उत्पादकांना चिंता.प्रत्येकाचा फुगा फुटतो- अजित पवारदमदाटी करून चालत नाही.. प्रत्येकाचा फुगा फुटत असतो. मस्ती असलेल्या लोकांना खड्यासारखं बाजूला काढलं जातं. साधू-संतांनी जो विचार मांडला त्याच विचारधारेची कास धरून आम्ही पुढे जात आहेत, असं म्हणत अजित पवारांनी एक प्रकारे राजन पाटलांना इशारा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.