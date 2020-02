कामे वेळेत पूर्ण न केल्यास कारवाई; अजित पवार यांचा अधिकाऱ्यांना इशारा 

मुंबई - राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींच्या १५० व्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर सेवाग्राम-पवनार-वर्धा विकासांतर्गत सुरु करण्यात आलेली कामे २ ऑक्‍टोबरपूर्वी पूर्ण करावीत, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागले, असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित अधिकऱ्यांना शनिवारी दिला. ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा ही कामे दर्जेदार होतील याकडे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व संबंधित लोकप्रतिनिधींनी व्यक्तिशः: लक्ष घालावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. सेवाग्राम-पवनार-वर्धा विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्र्यांनी वर्धा, सेवाग्राम व पवनार परिसराचे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय महत्त्व लक्षात घेऊन विकासकामांना वेग द्यावा. कर्तव्यात कसून करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही बैठकीत दिला. यावेळी ‘गांधी फॉर टुमॉरो' या गांधी विचार संशोधन व संसाधन केंद्रासंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले. अधिकारी पश्‍चिम बंगालला जाणार

Web Title: Ajit Pawar warns to officer Action to take if the task is not completed in time