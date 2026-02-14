Sunil Tatkare : अजितदादांच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावला; राष्ट्रवादी विलीनीकरणाबाबत शशिकांत शिंदेंच्या लेखावर तटकरेंचा आक्षेप

मुंबई - दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर प्रकाशित झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या ‘राष्ट्रवादी’ मासिकात राष्ट्र्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाबाबत लिहिलेल्या लेखावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंनी तीव्र आक्षेप घेतला. शशिकांत शिंदेंनी चुकीच्या माहितीच्या आधारावर अजित पवार यांच्या निर्णयांचा अर्थ लावल्यास, पक्ष योग्य त्या पद्धतीने उत्तर देईल, असा इशारा दिला आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी पक्षाच्या ‘राष्ट्रवादी’ या मासिकात लिहिलेल्या लेखामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. या लेखात शिंदे यांनी राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाबाबत मोठा दावा केला असून, विलीनीकरणानंतर पक्षाचे नेतृत्व अजित पवार यांच्याकडे देण्याचा विचार होता. मात्र ते स्वप्न अपूर्ण राहिल्याचे त्यांनी नमूद केले..आता अजितदादांचे हे स्वप्न पूर्ण करण्याची जबाबदारी सर्वांची असल्याचेही त्यांनी लेखात म्हटले आहे. त्याचबरोबर अदृश्य शक्तींच्या कारवायांमुळे अजित पवार यांना ‘राष्ट्रवादी’तून बाहेर पडून स्वतंत्र गट स्थापन करावा लागला, असा दावा या लेखात केला आहे. गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून झालेली चूक दुरुस्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते, असेही शिंदे यांनी त्यात नमूद केले आहे..यावर उत्तर देताना तटकरे यांनी अजित पवार यांच्या दुर्दैवी निधनानंतर अशा प्रकारचे लिखाण करणे अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. ‘भाजपसोबत जाण्याची अजित पवार यांची भूमिका अनेक वर्षांपासूनची होती. २०१४, २०१६-१७ आणि २०१९ मध्येही त्यांची हीच भूमिका होती, ज्याचा त्यांनी स्वतः वारंवार उल्लेख केला आहे..मी पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष असताना चर्चेच्या अंतिम टप्प्यांत सहभागी झालो होतो. पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीवरच्या चर्चेतही हे मत स्पष्टपणे मांडले होते की, भाजपसोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार स्थिर राहू शकते आणि केंद्राची मदत मिळू शकते, असे त्यांचे मत होते." असे तटकरे यांनी नमूद केले.त्यामुळे शिंदे यांचा हा लेख अत्यंत चुकीचा आणि गैरलागू असून अशा प्रकारचे लिखाण टाळावे, अशी विनंतीही तटकरे यांनी केली आहे. शिंदे यांना वेगळेच काहीतरी साधायचे आहे का, असा संशय तटकरेंनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.