Hottest City in India: महाराष्ट्रातला 'हा' जिल्हा ठरला देशातला सर्वात जास्त उष्ण; उद्या मुंबईसह उत्तर कोकणात यलो अलर्ट

Maharashtra Weather Update: मागच्या आठवड्यापासून महाराष्ट्रामध्ये उन्हाची तीव्रता वाढताना दिसून येत आहे. त्यामुळे दुपारच्या वेळी रस्ते सामसुम दिसत आहेत. विशेष म्हणजे नेहमीप्रमाणे विदर्भातील तापमान उष्ण झाल्याचं दिसून येतंय. मंगळवारी (ता. ३) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये विदर्भातील अकोला देशात सर्वांत उष्ण ठरले आहे..कुठे किती तापमान?मंगळवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये अकोला पाठोपाठ अमरावती येथे ३८.२ अंश सेल्सिअस वर्धा येथे ३८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. राज्यात अनेक ठिकाणी पारा ३५ अंशांच्या वर गेल्याने उन्हाचा चटका तापदायक ठरत आहे. अंशतः ढगाळ हवामानामुळे उकाडा कायम आहे. धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात राज्यातील नीचांकी १२.८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..उद्या, बुधवारी मुंबईसह उत्तर कोकणात उष्ण व दमट हवामानाची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा (येलो अलर्ट) देण्यात आला आहे. उर्वरित राज्यात उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. सकाळी ८.३० पर्यंतच्या २४ तासांमध्ये विदर्भातील अकोला येथे देशातील उच्चांकी ३८.५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..राज्याच्या उन्हाची ताप वाढू लागली आहे. बुधवारी कोकणातील ठाणे, पालघर, मुंबई, रायगड जिल्ह्यांत उष्ण व दमट हवामानाची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा (येलो अलर्ट) आहे, तर उर्वरित राज्यात उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे.