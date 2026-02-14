महाराष्ट्र बातम्या
Rahul Narvekar Video: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी पळ का काढला? दादागिरी करुन शेत मोजणीचं काम? नार्वेकर म्हणतात...
Farmers Confront Assembly Speaker Rahul Narvekar Over Land Survey: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना स्थानिक शेतकऱ्यांच्या रोषाचा सामना करावा लागल्याचं व्हिडीओमध्ये दिसून येतंय.
Alibag: अलिबाग इथला एक व्हिडीओ सोशल मीडियात चांगलाच व्हायरल झाला आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि त्यांच्यासोबतच्या काही लोकांना स्थानिक शेतकरी हाकलून लावत असल्याचं दिसतंय. परवानगी न घेता शेतीमध्ये घुसल्याचा प्रकार घडल्याचं प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.