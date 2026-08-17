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Alibaug News: चिखलातून तिरंग्याला सलामी! ध्वजवंदन कार्यक्रमादरम्यान अलिबागची शाळा गुडघाभर पाण्यात

Alibaug ZP School Flag Hoisting: अलिबाग तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत विद्यार्थ्यांनी स्वातंत्र्य दिनाचा सोहळा गुडघाभर साचलेल्या पाण्यात उभे राहून केल्याचे समोर आले आहे.
Alibaug School flag hoisting in knee-deep water

Alibaug School flag hoisting in knee-deep water

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पोयनाड : अलिबाग तालुक्यातील धाकटे शहापूर या गावातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेच्या प्रांगणात स्वातंत्र्य दिनाचा सोहळा गुडघाभर साचलेल्या पाण्यात उभे राहून तिरंग्याला सलामी देण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर आली.

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