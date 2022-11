BhagatSingh Koshyari : राज्यपालांना दिल्ली दौरा महागात पडणार?

By

राज्यपालभगतसिंह कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल केलेल्या वक्तव्यामुळे राज्यातील राजकारण चांगलंच तापलं आहे. राज्यपालांना थेट पदावरुन हटवण्याची मागणी होताना दिसत आहे. अशातच राज्यपाल कोश्यारी दिल्ली दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्यामुळे राजकीय चर्चेला उधाण आलं आहे.(Amidst Shivaji controversy, Koshyari to make an unscheduled visit to Delhi)

काही दिवसांपूर्वी कोश्यारींनी एका कार्यक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल वादग्रस्त विधान केले होते. यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, कोश्यारी यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

या सर्व घडामोडींमध्ये राज्यपाल आज उद्या दिल्ली दौऱ्यावर जाणार आहेत. कोश्यारींचा दिल्ली दौरा वादग्रस्त विधानानंतर होत असल्याने दिल्लीत बसलेले पक्षश्रेष्ठी कोश्यारींची कानउघडणी करणार की उचलबांगडी हे पाहणे उत्सुकत्याचे ठरणार आहे.

अशातच काल, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज आणि भाजप खासदार उदयनराजे भोसले यांनी थेट पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांकडेच राज्यपालांना पदावरुन दूर करावं, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे कोश्यारीसंदर्भात पक्षश्रेष्ठी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.