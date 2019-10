दसरा मेळाव्याला अमित शहा भगवान गडावर 

मुंबई - भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे मंगळवारी (ता. 8) तारखेला दसरा मेळाव्या निमित्त बीड येथील भगवान भक्‍ती गडावर उपस्थित राहणार आहेत. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शहा यांना निमंत्रण दिले आहे. यावेळी महायुतीच्या उमेदवारांचा मराठवाडयात प्रचाराचा नारळ फोडला जाणार आहे. भगवान भक्‍ती गड, सावरगाव, ता. पाटोदा, जिल्हा बीड येथे हा कार्यक्रम होणार असून या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे नेते महादेव जानकर, डॉ. संजय कुटे, जयकुमार रावळ, अतुल सावे आदी उपस्थित राहणार आहेत.

Web Title: Amit Shah will be present at Bhagwan Gad at Beed for the Dussera rally