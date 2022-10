Amit Thackeray विधानसभा निवडणूक लढवणार; चर्चेला उत

वेळ आल्यास आपणही विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू, असं सूचक वक्तव्य महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे युवा नेते अमित ठाकरे यांनी केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे. आदित्य ठाकरे यांचा बोलबाला सुरु असताना ठाकरे घराण्यातील आणखी एका ठाकरेंनी निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेण्याचे संकेत दिले असल्याचे म्हटले जात आहे.(Amit Thackeray said if time comes i too will contest assembly elections maharashtra politics )

अमित ठाकरे सध्या महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांचा दौरा करत आहेत. विविध भागांमध्ये जाऊन ते कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेत आहेत. जोरदार स्वागत त्यांचं ठिकठिकाणी केलं जात आहे. अशाच दौऱ्यादरम्यान एका वृत्तपत्राला दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी निवडणूक लढवण्याचे संकेत दिले. सध्याची राजकीय परिस्थिती, मनसेची पुढील वाटचाल याबाबत त्यांनी मुलाखतीत भाष्य केलं.

यावेळी, "मनसेचा बॅड पॅच संपला आहे. वेळ आल्यास आपणही विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू," असे विधान अमित ठाकरे यांनी केल्यानं चर्चांना उधाण आले आहे. आगामी निवडणुकीसाठी अमित ठाकरे सज्ज असल्याचे त्यांच्या विधानावरुन स्पष्ट झाले आहे.

खरी शिवसेना कुणाची, यावरुन राज्यात शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांच्यात कलगीतुरा रंगला आहे, हा मुद्दा न्यायालयात आहे. याबाबत अमित ठाकरे यांना विचारले असता ते म्हणाले, "बाळासाहेबांसाठी वाईट वाटले. बाकी कुणासाठी काही वाटले नाही. मी फक्त माझ्या कामावर लक्ष देतो. दसरा मेळावादेखील पाहायला मी गेलो नाही. जनतेकडून आम्हाला मिळणारे प्रेम बघून डोळ्यांत पाणी येतं," अशी भावनाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.