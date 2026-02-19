महाराष्ट्र बातम्या

Amruta Fadnavis: अमृता फडणवीसांचा राजीनामा! भावनिक पोस्ट करत शेअर केला २३ वर्षांचा प्रवास

Amruta Fadnavis Resigns from Axis Bank Shares Emotional Post on 23-Year Journey: अमृता फडणवीस यांनी सोशल मीडियात एक पोस्ट शेअर करत बँकेतील पदाचा राजीनामा देत असल्याचं म्हटलंय.
संतोष कानडे
Axis Bank Job: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी तथा गायिका अमृता फडणवीस यांनी अ‍ॅक्सिस बँकेतील आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. मागच्या २३ वर्षांमध्ये बँकेसोबत काम करत असताना मिळालेला प्रदीर्घ अनुभव आणि संस्थेतील लोकांचा स्नेह याबद्दल त्यांनी भावनिक पोस्ट शेअर केलीय.

