अमृता फडणवीस आदित्य ठाकरेंना म्हणाल्या, 'रेशमी' किडा

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला उद्देशून बांगड्या भरण्याबाबत केलेल्या वक्तव्यावर पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंनी ट्विट केल्यानंतर आता अमृता फडणवीस यांनी उडी घेतली आहे.

A cocooned worm will never understand the ‘Pun’ of life ! It’s meant to thrive on the glory of the silken life woven for its comfort by its ancestors @AUThackeray ! Proud of ur struggles @Dev_Fadnavis & each and every hardworking member of @BJP4Maharashtra ! https://t.co/wshocfceIa

— AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) February 26, 2020