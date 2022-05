धक्कादायक! आर्थर रोड तुरुंगात कैद्यांचे अनैसर्गिक संबंध; गुन्हा दाखल | Arthur Road Jail

आर्थर रोड तुरुंगात कैद्यांनी अनैसर्गिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. एका १९ वर्षीय कैद्याने २० वर्षीय कैद्यावर अत्याचार केला आहे. एनएम जोशी मार्ग पोलिसांनी कलम 377, 323 आणि 506 नुसार गुन्हा दाखल केला असल्याची माहिती मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) दिली आहे. (An incident of unnatural sex has come to light from Arthur Road jail)