कामगार ट्रेड युनियन ते कॅबिनेट मंत्री, असा राहिला अनिल परब यांचा प्रवास

अनिल परब महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असतानाच भारतीय विद्यार्थी सेनेत कार्यरत होते, शिक्षण पूर्ण करत असतानाच शिवसेना नेते मधुकर सरपोतदार यांच्या महाराष्ट्र श्रमिक कामगार सेनेत ट्रेड युनियन मध्ये ते कार्यरत होते. तिथेच त्यांनी कायदेशीर शिक्षण घेत LLB चे शिक्षण पूर्ण केले. मुळातच अंगात शिवसेनेचे रक्त सळसळत असल्याकारणाने मधुकर दादाच्या सहकार्याने व स्वतःच्या मेहनतीने आणि माननीय हिंदुहृदयसम्राट श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने 2000 रोजी उपविभागप्रमुख या पदावर नियुक्ती लगेचच एक वर्षाच्या अवधीत शिवसेनेच्या विभाग प्रमुख या पदावर नियुक्ती झाली. मोठी बातमी : 'राऊत' नाराज; शिवसेनेत नाराजी नाट्य शिगेला.. शिवसेनेच्या मुख्य प्रवाहात आल्यानंतर मागे वळून पहिलेच नाही शिवसेनेच्या कायदेविषयक सल्लागार समितीवर त्यांची नियुक्ती 2004 रोजी प्रथमच विधांपरिषदेवर आमदार म्हणून नियुक्ती झाली. आमदार म्हणुन कार्यरत असतानाच मुंबई युनिव्हर्सिटी मधून मुंबई हौसिंग पोलिसी या सर्व विषयावर पीएचडी मिळविली 2010 ला अर्ध्या मताने विधांपरिषदेच्या निवडणुकीत पराजय स्वीकारावा लागला. तरीही खचून न जाता परत कामाला लागले आणि 2012 च्या विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत बिनविरोध निवडून आले. मग मागे कधी पहिलेच नाही. मोठी बातमी : नाराज राजू शेट्टींबद्दल नवाब मलिक म्हणतात.. विधान परिषद तालिका सभापती नंतर 2017 ला पुन्हा परिषदेवर बिनविरोध निवडून आले शिवसेनेची महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत प्रवक्ता म्हणून मोठी जबाबदारी त्यांनी पार पाडली 2002 ते 2017 च्या महानगरपालिकेवर भगवा फडकविण्यात विभागप्रमुख म्हणून त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. अनिल परब यांनी महाराष्ट्र राज्याचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतली. WebTitle : anil parab took oath as cabinet minister of maharashtra

