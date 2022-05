अण्णा हजारे पुन्हा आंदोलन छेडणार; CM उद्धव ठाकरेंना दिला इशारा

By

अहमदनगर : ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे आता पुन्हा एकदा आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत आहेत. तसा इशाराच त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे लोकायुक्त कायदा करायला चालढकल करत असल्याचा आरोप करताना कायदा करा अन्यथा पदावरुन पायउतार व्हा, असा इशाराही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिला. (Anna Hazare to start agitation aginst MVA Govt given warning to CM Uddhav Thackeray)

हजारे म्हणाले, आता राज्यामध्ये पुन्हा एकदा मोठं आंदोलन करण्याची गरज आहे. प्रत्येक राज्यांमध्ये जिल्हा स्तरावरील बैठका सुरु झाल्या आणि प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुक्यात आज कमीत कमी दोनशे कमिट्या स्थापन झाल्या. लवकरच या कमिट्यांच्या बैठका झाल्या, बांधणी झाली की महाराष्ट्रातील ३५ जिल्हे आणि एकाच वेळेला ३०० तालुक्यांमध्ये आम्ही लोकायुक्त कायद्यासाठी आंदोलन छेडणार आहोत. लोकायुक्त कायदा करा नाहीतर पायउतार व्हा, असा थेट इशाराही अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिला आहे.

दरम्यान, दोन वर्षे झाली तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लोकायुक्त कायद्यावर बोलायला तयार नाहीत असा आरोपही अण्णा हजारे यांनी केला आहे. तसेच मुख्यंमत्र्यांचे कान कोणी टोचलेत? असा सवालही त्यांनी केला.