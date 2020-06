सोलापूर ः कोरोनाच्या महामारीत 15 जूनपासून शाळा सुरु करण्याच्या हालचाली शासन करत आहे. शासनाच्या या निर्णयाला सोशल मिडियातून विरोध सुरु झाला आहे. सोशल मिडियातून याबाबत अनेक प्रश्‍न सरकारला विचारले आहेत. त्या प्रश्‍नांची उत्तरे देता आली तर नक्कीच शाळा सुरु करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. कोरोनाच्या काळात प्रयोग करायला मुले काय माकडे किंवा उंदीर आहेत का? असा सवालही सोशल मिडियातून शासनाला विचारला जात आहे. सोशल मिडियातून विचारले जाणारे प्रश्‍न पुढीलप्रमाणे. कोरोनावर खात्रीशिर औषध सापडले आहे का? लहान मुलांची रोग प्रतिकार क्षमता कमी नसते का? प्रत्येक बेंचवर एक विद्यार्थी बसवाल. पण, सध्या एका बेंचवर तीन-तीन विद्यार्थी दाटीवाटीने बसविले जातात. त्या पटसंख्येच्या मानाने जास्त बेंच व खोल्या लागतील. त्या कशा उपलब्ध करणार?

शाळा भरताना व सुटल्यावर होणारी गर्दी कशी टाळणार? मधल्या सुट्टीत टॉयलेटमध्ये गर्दी होते, त्याचे नियोजन काय?

जिथे शहाणी माणसे ऐकत नाहीत तिथे लहान मुले ऐकतील का? मोठ्या माणसांना त्रास झाला तर नेमके काय होतेय सांगता येते. लहान मुले सांगु शकतील का? सर्व व्यवस्थित आहे, हे दाखविण्यासाठी शाळा सुरू करायच्या आहेत का?

या तीन महिण्यात मुले जे नाही ते करत आहेत हे पालकांनी जवळुन पाहिले आहे. तरी ते शाळेत पाठवतील का?

प्रत्येक मुलाकडे लक्ष देणे शिक्षकांना शक्‍य आहे का? पहिले काही दिवस नियम पाळले जातील पण, नंतर दुर्लक्ष होणार नाही का? स्कुल बस, रिक्षावाले, मुलांची ने आण करताना नियम पाळतील? उद्या शाळेत एखाद्या विद्यार्थ्यांचा प्राण गेला तर शाळा मुलांच्या पालकांना दोन कोटी रुपये नुकसान भरपाई देतील का? शाळांनी विद्यार्थ्यांचे इन्शुरन्स काढले आहेत का? कारण बहुतेक पालकांना अलीकडे एक किंवा दोन अपत्ये आहेत. जर त्यांच्या मुलांना काही बरे वाईट झाले तर ते कोणाच्या आधारे जगणार? असे अनेक प्रश्‍न सोशल मिडियावर सरकारला विचारले जात आहेत.



Web Title: Are the children monkeys or rats to experiment with?