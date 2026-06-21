Maharashtra: आषाढी एकादशीसाठी ‘लाल परी’ सज्ज; वारकऱ्यांसाठी राज्यभरात ५, ५०० विशेष बस सोडणार

मुंबई: पंढरपूरच्या दिशेने निघालेल्या वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी एसटी यंदाही सज्ज झाली आहे. राज्यभरातून श्री क्षेत्र पंढरपूरकडे जाणाऱ्या भाविकांना सुखकर प्रवासासाठी पाच हजार ५०० विशेष बस सोडण्याचे नियोजन केले आहे. कोणत्याही गावातून ४० किंवा त्यापेक्षा अधिक भाविकांनी एकत्रित मागणी केल्यास त्यांना बस उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, अशी माहिती परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. .आषाढी यात्रेदरम्यान लाखो वारकरी पालख्यांसह पायी, रेल्वेने, खासगी वाहनांनी आणि एसटीने पंढरपूरकडे प्रस्थान करतात. आषाढी एकादशीनिमित्त देण्यात येणाऱ्या विशेष बससेवेतही शासनाच्या सर्व प्रवासी सवलती कायम राहणार आहेत. ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेंतर्गत मोफत प्रवास, तर महिला सन्मान योजनेंतर्गत तिकीटदरात ५० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. मागीलवर्षी आषाढीसाठी ५, २०० विशेष बस चालवून २१ लाख ९५ हजार भाविकांची वाहतूक केली. चार तात्पुरती स्थानके भाविकांची गर्दी लक्षात घेऊन पंढरपूर येथे चंद्रभागा, भीमा (देगाव), विठ्ठल कारखाना आणि पांडुरंग (आयटीआय महाविद्यालय) अशी चार तात्पुरती बस स्थानके उभारण्यात येणार आहेत..Maharashtra Politics: अमित शहांचं भाषण सुरू असताना पवनराजे निंबाळकर हत्येचा निकाल, एक फोन अन् शिंदे ताडकन उठले.कर्मचाऱ्यांची विशेष काळजीवारीदरम्यान रात्रंदिवस सेवा बजावणारे चालक, वाहक, यांत्रिक कर्मचारी, पर्यवेक्षक आणि अधिकारी यांच्यासाठी मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्वखर्चाने चहा, नाश्ता आणि भोजनाची व्यवस्था केली आहे. सुमारे १३ हजार कर्मचारी या सुविधेचा लाभ घेणार आहेत. कोंडी टाळण्यासाठी पोलिसांना साथ एकादशीच्या दिवशी लाखो भाविक परतीच्या प्रवासाला निघत असल्याने वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी एसटीचे ३६ हून अधिक वाहतूक नियंत्रक आणि सुरक्षा रक्षक स्थानिक पोलिस प्रशासनासोबत कार्यरत राहणार आहेत.भाविकांनी एसटीच्या सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि लोकाभिमुख सेवांचा लाभ घेऊन विठुरायाच्या दर्शनाचा आनंद घ्यावा. वारकऱ्यांची सेवा हीच विठ्ठलाची सेवा या भावनेतून यंत्रणा सेवेसाठी तत्पर आहे. - प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री.Omraje Nimbalkar यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न! ऑपरेशन टायगर फेल करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंची रात्रीत एक मोठी चाल.‘ओव्हरटाइम’चे नियम काटेकाेरपणे पाळा’ राज्य परिवहन महामंडळाच्या आगारांवर चालक आणि वाहकांना ओव्हरटाइम देताना भेदभाव होत असल्याचे प्रकार उघड झाले आहे. यापुढे नियमांचे पालन न झाल्यास त्याची जबाबदारी आगार व्यवस्थापक, विभाग नियंत्रक आणि प्रादेशिक व्यवस्थापक यांची राहील, असा इशारा एसटी महामंडळ उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक माधव कुसेकर यांनी दिला. परिपत्रकानुसार वाहतूक आणि लेखा अधिकारी, आगार व्यवस्थापक आणि सहाय्यक वाहतूक अधीक्षकांच्या समितीमार्फत डबल ड्युटीचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या सूचनांचे पालन न झाल्याने महामंडळाचा खर्च वाढला आहे. नवीन निर्देशांत प्रत्येक विभागात समिती बनवून आगारनिहाय चालक किंवा वाहक कमतरता लक्षात घेऊन डबल ड्यूटी ठरवावी, असे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.