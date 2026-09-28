Ashok Chavan Audio Clip : “थांबा जरा, शांत रहा, शिव्या खा”; अशोक चव्हाणांच्या कथित ऑडिओ क्लिपने खळबळ

संजय सूर्यवंशी नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश न झाल्याने स्थानिक पातळीवर नाराजी व्यक्त होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार अशोक चव्हाण आणि त्यांच्या एका कार्यकर्त्यामधील कथित संभाषणाची ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. या ऑडिओ क्लिपची स्वतंत्रपणे सत्यता पडताळलेली नाही. मात्र, क्लिपमध्ये मुदखेड तालुका दुष्काळाच्या यादीतून का वगळण्यात आला, असा सवाल कार्यकर्ता चव्हाण यांना करताना ऐकू येतो..व्हायरल ऑडिओनुसार, कार्यकर्ता अशोक चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधून मुदखेड तालुका दुष्काळाच्या यादीत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करतो. त्यावर चव्हाण यांनी, “मुदखेड तालुका 100 टक्के दुष्काळ यादीत येईल, काळजी करू नका,” असे सांगितल्याचे ऐकू येते..मात्र, कार्यकर्त्याने तालुका यादीतून का वगळण्यात आला, याबाबत कारण विचारले. त्यावेळी कार्यकर्त्याने आपण जुने कार्यकर्ते असून गावागावात नागरिकांकडून शिव्या खाव्या लागत असल्याची नाराजी व्यक्त केली. “आपला तालुका कशामुळे वगळला?” असा सवालही त्याने केला..यावर अशोक चव्हाण यांनी संयम बाळगण्याचा सल्ला दिल्याचे ऑडिओमध्ये ऐकू येते. “थोडं थांबा, एवढी घाई का लागली?” असे ते म्हणाल्याचे क्लिपमध्ये दिसून येते. त्यानंतर कार्यकर्त्याने तालुका वगळण्याचे कारण जनतेला सांगावे लागेल, अशी भूमिका मांडली..Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .यावर चव्हाण यांनी, “कारण द्यायची गरज आहे का त्यांना?” असा प्रतिप्रश्न केल्याचे ऐकायला मिळते. त्यानंतर कार्यकर्त्याने महाराष्ट्रातील अनेक तालुक्यांचा दुष्काळाच्या यादीत समावेश झाला असताना नांदेडमधील दोन तालुके का वगळण्यात आले, असा मुद्दा उपस्थित केला..त्यावर अशोक चव्हाण यांनी कार्यकर्त्यांना आपल्यावर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले. “तुम्हाला कळतं तर मला कळत नाही का? तुमचंच काहीतरी बोलत राहता. 24 तास झाले नाहीत, बोंबाबोंब सुरू आहे,” असे ते म्हणाल्याचे ऑडिओमध्ये ऐकू येते..शेवटी कार्यकर्त्याने पुन्हा तालुका वगळण्यामागचे कारण विचारले असता, चव्हाण यांनी “थांबा जरा, शांत रहा, शिव्या खा. हरकत नाही,” असे म्हटल्याचे ऐकू येते..दरम्यान, या ऑडिओ क्लिपमधील आवाज आणि संभाषणाची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नसल्याने त्याची सत्यता निश्चित मानता येत नाही. त्यामुळे या क्लिपच्या आधारे कोणताही निष्कर्ष काढताना अधिकृत स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा करणे महत्त्वाचे आहे..ऑडिओ क्लिपमधील संभाषण जसेच्या तसेकार्यकर्ता:-साहेब राम राम हो.अशोक चव्हाण:-बोला ना काळजी करू नका. मुदखेड तालुका 100% दुष्काळ यादीत येईल. काळजी करू नका.कार्यकर्ता:-काय काळजी करू नका सर.असं असते का, आता आम्ही कार्यकर्ते जुने.अशोक चव्हाण:-हा हा.....कार्यकर्ता:-आम्हाला तोंड काढायला जागा नाही कुठं. जाग्या जाग्या वर शिव्या द्यालेत लोकं. आपला तालुका कशामुळं वगळला.अशोक चव्हाण:-अरे थोडं थांब, थांबा ना एव्हढी घाई का लागली.कर्यकर्ता:-तस नसते साहेब याच रिजन तर द्यावं लागलं ना, त्याला कशामुळं वगळला ते.अशोक चव्हाण:-आ आ.....कर्यकर्ता:-याच रिजन तर द्यावं लागेल ना कशामुळं वगळला ते.अशोक चव्हाण:-कारण द्याची गरज आहे का त्यांना.कारण द्याची गरज आहे का हो.कार्यकर्ता:-अहो पण, अख्या महाराष्ट्रातले एवढे तालुके घेतले आणि आपले दोन तालुके कशामुळे वगळले.अशोक चव्हाण:-अरे विश्वास तर ठेवा. तुम्हाला कळते तर मला कळत नाही का हो. तुमचंच काहीतरी बोलत राहता.24 तास झाले नाहीत बोंबा बोंब. आता पर्यंत काही केलंच नाही का आम्ही.कर्यकर्ता:-अहो साहेब तुम्हाला कळते तेव्हढं आम्हाला कळत नाही. पण कारण काय म्हणायलो वागळण्याचं.अशोक चव्हाण:-थांबा जारा शांत रहा शिव्या खा. हरकत नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.