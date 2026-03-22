Ashok Kharat Files: धक्कादायक! गर्भवती महिलेचं लैंगिक शोषण अन् साप...; अशोक खरातवर आणखी एक गुन्हा दाखल

Nashik cctv: भविष्य सांगण्याच्या नावाखाली महिलांचं लैंगिक शोषण करणाऱ्या नाशिकच्या अशोक खरातवर आणखी एक गुन्हा दाखल झाला आहे. सरकारवाडा पोलिस ठाण्यामध्ये खरातविरोधात गुन्ह्याची नोंद झाली असून पीडित महिला गर्भवती असताना त्याने तिचं लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप आहे..गरोदरपणामध्ये पूजा विधीच्या नावाखाली नराधम खरातने महिलेचं लैंगिक शोषण केल्याचं फिर्यादीत पीडितेने म्हटलं आहे. हा प्रकार घडल्यानंतर पीडिता आणि तिच्या कुटुंबियांना जीवे मारण्याची धमकी खरातने दिली होती. विशेष म्हणजे सोबत आलेल्या पतीला बाहेर बसवून लैंगिक शोषण केल्याचा उल्लेख फिर्यादीमध्ये आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: गॅस एजन्सीचे बुकिंग अधिकार बंद; काळाबाजार रोखण्यासाठी आता कंपनी पोर्टलवरच नोंदणी.अशोक खरात हा नकली साप आणि नकली वाघाचे कातडी आणून लोकांना घाबरवून अघोरी कृत्य करत असल्याचा उल्लेख पीडिताने तिच्या फिर्यादीमध्ये केला आहे. त्यानुसार आता अशोक खरातविरोधात लैंगिक अत्याचार, महाराष्ट्र नरबळी आणि जादूटोणा प्रतिबंधक कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. बीएनएसचे कलम ६४ (१) ७४/३५१ (२ ) कलमांतर्गत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आलीय..आधी लग्न करतो म्हणाला, संबंध ठेवल्यानंतर नकार दिला; तीन वेळा अत्याचाराचे आरोप, नांदेडमध्ये भोंदू महाराजाला अटक.दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरिष्ठ पातळीवरुन या प्रकरणाचं मॉनिटरिंग होत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. अनेक पीडित महिला समोर येण्यासाठी घाबरत आहेत, मात्र त्यांना धीर देऊन तक्रार करण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन करण्यात येत असल्याचं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं. त्यामुळे या प्रकरणात आणखी मोठमोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे..गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आता थोड्याच वेळामध्ये नाशिक पोलिस अशोक खरातचा ताबा घेणार आहेत. या प्रकरणात खरातची पोलिस चौकशी होणार आहे. त्यानंतर त्याला कोर्टासमोर हजर केलं जाईल. या प्रकरणात धक्कादायक दररोज धक्कादायक खुलासे होत आहेत. महिलांचं लैंगिक शोषण करुन त्यांना लघुशंकेचे सेवन करायला लावण्याचे प्रकार अशोक खरात करायचा. एवढंच नाही तर त्याने अनेक दिग्गज लोकांना आपल्या जाळ्यात अडकवल्याची माहिती आहे. यामध्ये काही मंत्रीदेखील असल्याचं सांगितलं जातंय.