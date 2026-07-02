सोलापूरकरांनो, शुक्रवारपासून आसरा चौकातून जुळे सोलापूरकडे जाणारा रस्ता बंद! महिला हॉस्पिटल ते जेऊरपर्यंत रस्त्याच्या मजबुतीकरणाचे काम सुरू, वाहनचालकांसाठी ‘हे’ पर्यायी रस्ते, वाचा...

तात्या लांडगे
सोलापूर : सोलापूर शहरातील महिला हॉस्पिटल ते हॉटेल बालाजी सरोवर या अंतरावरील रस्त्याचे मजबुतीकरण सुरू आहे. सध्या हॉटेल बालाजी सरोवरपासून काम सुरू करण्यात आले आहे. उद्या (शुक्रवारी) आसरा चौकात काम केले जाणार आहे. त्यामुळे आसरा चौकातून जुळे सोलापूरकडे जाणारा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे.
होटगी रोडवरील महिला हॉस्पिटल ते जेऊर या अंतरावरील रस्त्याचे मजबुतीकरण सुरू आहे. सध्या हॉटेल बालाजी सरोवर ते महिला हॉस्पिटलपर्यंत काम सुरू आहे. त्यामुळे आसरा चौकाकडे जुळे सोलापूर व नई जिंदगीकडून येणाऱ्या वाहतुकीमुळे आसरा चौकात वाहतूक कोंडी होऊ शकते. त्यासाठी आसरा चौकाकडे येणाऱ्या वाहनांना प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांनी आदेश काढून आसरा रेल्वे ब्रिज ते आसरा चौक हा रस्ता गुरुवारी (ता. २) रात्री बारा वाजल्यापासून काम संपेपर्यंत वाहतुकीसाठी बंद राहणार असल्याचे सांगितले आहे. आदेशाचा भंग करणाऱ्या वाहनचालकांविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
वाहनांसाठी पर्यायी मार्ग असा...
आसरा रेल्वे ब्रिज ते आसरा चौक हा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे जुळे सोलापूरकडून विमानतळाकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी आसरा रेल्वे ब्रिजजवळील दत्त मंदिर ते बँक ऑफ महाराष्ट्र कॉलनी-मजरेवाडी रेल्वे अंडरब्रिज-चौगुले पार्क युनायटेड ग्रीन-सहारा नगर क्रॉस रोड ते पुढे असा पर्यायी मार्ग उपलब्ध असणार आहे. जुळे सोलापूरकडून होटगी रोडकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी वैष्णवी प्लाझा-गोविंदश्री मंगल कार्यालय-भारती विद्यापीठ-संत रोहिदास चौकातून पुढे जाता येईल. नई जिंदगीकडून जुळे सोलापूरकडे जाण्यासाठी आसरा चौक-सहारा नगर क्रॉस रोड-चौगुले पार्क युनायटेड ग्रीन-मजरेवाडी रेल्वे अंडरब्रिज ते पुढे असा मार्ग उपलब्ध असणार आहे.
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