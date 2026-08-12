FDA Action: दहा औषध उत्पादकांचे परवाने रद्द; ४३४ संस्थांची तपासणी; १३५ कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस

मुंबई: आयुर्वेदिक औषधांच्या उत्पादनात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या राज्यातील १० उत्पादक संस्थांचे उत्पादन परवाने अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कायमस्वरूपी रद्द केले आहेत. राज्यातील ४३४ आयुर्वेदिक औषध उत्पादक संस्थांची व्यापक तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये नियमांचे पालन न करणाऱ्या १३५ संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे..आयुर्वेदिक औषध उत्पादक संस्थांकडून औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा, १९४० तसेच नियम, १९४५ आणि शेड्यूल टी अंतर्गत असलेल्या चांगल्या उत्पादन पद्धतींच्या (जीएमपी) पालनाची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये कारखाना परिसराची स्थिती, मंजूर तांत्रिक मनुष्यबळ, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग, बॅच उत्पादन अभिलेख, प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी), वितरण अभिलेख, तक्रार नोंदवही, कॅलिब्रेशन आणि स्टॅबिलिटी डेटा आदींची छाननी करण्यात आली..Eknath Shinde: एकनाथ शिंदेंचे ‘मुख्य नेता’पद आधारहीन; उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचा सर्वोच्च न्यायालयात दावा.या संस्थांवर कारवाई : कृष्णा हर्बल (बारामती), लालशाह ऑरगॅनिक प्रॉडक्ट्स (करंजा, गोंदिया), आदित्य फार्मा (वडेगाव, तिरोडा), अंगरस आयुर्वेद (वडेगाव, तिरोडा), कालिदास गांधी (पुणे), शिवनाथ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स कंपनी (सिन्नर), इंडुकेअर फार्मा प्रा. लि. (जेजुरी एमआयडीसी), हकीम आयुर्वेदिक ब्युटी केअर (अमरावती), हिलॅरियस आयुर्वेद (गोंदिया) आणि यशोदा लॅब प्रा. लि. (नाशिक रोड) या दहा संस्थांचे परवाने रद्द केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.