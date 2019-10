Vidhan Sabha 2019 : 'या' दाेन नेत्यांची शिवसेनेतून हकालपट्टी

नांदेड : विधानसभा निवढणूकीचे तिकीट नाकारलेल्या दोन निष्ठावंत शिवसैनिकांनी बंडखोरी करत शिवसेनेच्या उमेदवाराच्या विरोधात रणशिंग फुंकले. त्यामुळे जिल्ह्यातील दोघांना मातोश्रीने दणका दिला असून त्यांची हकालपट्टी केली आहे. नांदेड जिल्हा हा एकेकाळी शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जात होता. आताही जिल्ह्यात शिवसेनेचे स्वबळावर मागच्या विधानसभा निवडणूकीत चार आमदार विजयी झाले. त्यात नांदेड दक्षिणमध्ये विद्यमान खासदार हेमंत पाटील, देगलुर सुभाष साबणे, हदगाव नागेश पाटील आष्टीकर आणि सध्या भाजपवासी झालेले नांदेडचे खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांचा समावेश होता. जिल्ह्यात शिवसेनेची ताकद भाजपपेक्षा अधिक आहे. सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी शिवसेनेचे राजश्री हेमंत पाटील (नांदेड दक्षिण), मुक्तेश्‍वर धोंडगे (लोहा), सुभाष साबणे (देगलूर), बालाजी कल्याणकर (नांदेड उत्तर), नागेश पाटील आष्टीकर (हदगाव) हे पाच उमेदवार आपले नशिब आजमावत आहेत. परंतु पक्षातील काही बंडखोरांनी शिवसेनेच्या उमेदवाराविरूध्द दंड थोपटले आहे. त्यांच्या बंडखोरीचा फटका शिवसेच्या उमेदवारांना बसत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहेत. हदगाव विधानसभा मतदारा संघात शिवसेनेचे बाबूराव पाटील कोहळीकर यांनी बंडखोरी करून आमदार नागेश पाटील आष्टीकर यांची दमछाक केली. त्यांच्याकडे मतदार मोठ्या प्रमाणात वळत असल्याचे दिसून येत आहे. निष्ठावंताना पक्षाने डावल्याचा राग मतदारांमध्ये आहे. तर इकडे नांदेड दक्षिणच्या उमेदवार तथा खासदार हेमंत पाटील यांच्या सुविद्य पत्नी राजश्री पाटील यांच्यापुढे चांगलेच आव्हान म्हणून प्रकाश कौडगे उभे टाकले आहेत. त्यांच्या मागे लिंगायत समाज मोठ्या प्रमाणात जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. या दोघांचा अहवाल पक्षप्रमुख उद्वधव ठाकरे यांना देण्यात आल्याने त्यांनी बाबूराव पाटील कोहळीकर व प्रकाश कौडगे यांची सोमवारी हकालपट्टी केली आहे. या दोघांना एेन निवडणुकीत मातोश्रीचा चांगलाच दणका बसला असल्याचे बोलल्या जात आहे.

